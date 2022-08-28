公屋｜小紅書女獲派啟業邨嫌舊　等14年用盡3派感崩潰：愈派愈差

很多人都想派到心儀的公屋屋邨，但太過「奄尖」隨時得不償失！有小紅書女網民分享指，輪候公屋已14年，最近收到第三次配房通知信，獲派九龍灣啟業邨低層單位，直言「拿到信崩潰了」，又嘆愈派愈差，但由於是最後一次機會，「亂派你都要肯」。其言論引來網民批評，「千幾蚊想點先」，又認為啟業邨其實不錯，「樣樣都要啱心水就自己去買或租私樓啦」。



有小紅書女網民分享指，輪候公屋已14年，最近收到第三次配房通知信，獲派九龍灣啟業邨低層單位，直言「拿到信崩潰了」。（小紅書圖片）

該女網民早前在社交平台小紅書發帖，指14年前以1人身份輪候公屋，7年後再加名與丈夫輪候，等足14年，她首兩次分別派到樂華南邨及順天邨的單位，但因樓齡太多拒絕了，希望第三派能博得心儀單位。

結果在焦慮中終於等到第三派的配房通知書，獲派41年樓齡的啟業邨低層單位，每月租金為1462元，令她大感失望，直言愈派愈差，「反正房署最後一派亂派你都要肯」，又指沒接受2派時，主任還問及原因，嘆「問不問結果一樣」。

她批評單位位處2樓，而舊公屋煮食地方都在露台，擔心到時「老鼠長來做客」，視察環境後就更感不滿，指出單位窗戶對正大型垃圾站，而渠管下水道正在廁所窗下，「睇屋短短十幾分鐘，下水道水聲可大，請問還能休息嗎？」她又稱自己要長期服食安眠藥，認為在此環境下生活只會加重病情，「我有點點聲音都瞓唔到的，還長期要食安眠藥，要去複診胸肺，這個環境只有加重病情」。

網民都認為啟業邨地理位置不錯，「附近巴士線多，衣食住行唔使講，地鐵可以九龍灣搭地鐵」（資料圖片）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為樓主要求多多，以致第三派更不合心水，而且啟業邨地理位置不錯，不應再嫌三嫌四，「其實申請公屋係咩心態？遠又唔啱，舊又唔啱，唔方便又唔啱」、「派啟業都話崩潰？攞錢去租海景房囉」、「啟業唔差，樓下已經有冷氣街市，去德福淘大都好近，附近巴士線多，衣食住行唔使講，地鐵可以九龍灣搭地鐵」。

有網民則建議樓主可將所有窗裝紗網，防止蟲鼠侵入，亦有人指可選擇將露台封閉變成室內，「 舊樓面積比新樓大，舊有舊好，新有新好」。