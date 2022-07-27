公屋｜港媽獲派天晴邨　上網一查揭恐怖情況即拒絕：一定無日安寧

公屋難求，苦等多年終於獲派單位當然滿心歡喜，但有港媽就分享指，近日收到公屋配房信，獲派中天水圍天晴邨1個單位，以為成功「上車」的她非常興奮，殊不知信上列明有特殊情況，上網一查驚揭原來曾有女子在單位內吊頸自殺，令她急急放棄騙配，「玩到吊頸咁大」。



港媽指收到房委會的配房通知信，顯示一家三口獲派天晴邨晴碧樓1個單位，月租為1897元。（FB「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

該港媽日前在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指收到房委會的配房通知信，顯示一家三口獲派天晴邨晴碧樓1個單位，月租為1897元。苦候多年的她表示「本身好開心，好興奮」，惟信中附有1句「請參閱附頁以便了解上述單位的特殊情況」，結果一查即發現「原來係凶宅」。網上資料顯示，於2012年11月，一名女子於中午12時許，在單位內吊頸自殺，救護員到場證實女子不治。

港媽表示，家中有2位小朋友，怕影響他們成長，只好無奈地放棄今次的編配機會，又指本來住在天水圍，希望能一直留在此區，故發現被編配天晴邨時，「開心到彈起，點知係凶宅」。她直指發生過吊頸自殺的單位要不得，「一定無日安寧」，認為「都等咗咁多年，唔差在啦」。不過港媽稱沒有參與特快公屋編配計劃，令人不解為何會獲派特殊情況單位。

港媽一家三口獲派天晴邨晴碧樓1個單位，月租為1897元，惟信中附有1句「請參閱附頁以便了解上述單位的特殊情況」。（FB「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

不少網民支持其決定，認為自然身故都可以考慮，但「吊頸就真係怨氣好重」，無謂令自己心驚膽跳，「介意就唔好要，如果唔係個心成日營住營住」、「就算畀隔籬左右樓上樓下我都接受唔到」。不過亦有人指，「如果係我就要，怕什麼你又沒害佢， 冤有頭債有主」。

根據房署資料顯示，特快公屋編配計劃中大部份是受歡迎程度較低的單位，當中有部份單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以至單位的設計等較為遜色，符合資格的申請者可獲得提早入住公屋單位的機會，惟在租約生效日期起計三年內，申請者及其家庭成員不可以要求調遷。根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。