大師睇掌稱有凶兆　男子封利市不回頭行188步化解　結果慘了

不少人相信掌相能反映人的命運，有騙徒就看準機會，藉算命祈福騙取金錢。內地1名男子早前於醫院外遇上自稱熟悉掌相的命理師傅，對方稱能免費為他查看掌相，期間「大師」突然預言男子將有凶兆，表示只要他給予銀碼吉利的利市便可提供化解方法，待厄運消除便會歸還金錢。男子不虞有詐，一共付了2634元利市（人民幣，下同，約2700港元），並按大師指示「往前走188步不回頭」，沒料走完才發現大師及其團伙早已逃去無蹤，才知自己中伏被騙。



潘姓男子在路邊遇上自稱熟悉掌相的命理師傅，對方預言他將有凶兆，依對方指示封利市及不回頭步行188步，沒料到最終是被騙。（示意圖/資料圖片）

內地傳媒報道，慘遇算命騙案的男子姓潘，他於本月9日上午在柳州1間醫院外遇到1名中年男子搭訕，自稱鑽研掌相命理，可免費為潘男看掌。該男子右手手腕以紅繩繫着鈴鐺，地上則擺了1張紙，紙上寫着很多關於命數變化的文字，有人看到潘男與該男子交談，即走近並向潘男大讚「大師」算得很準。

潘男感到好奇，便決定讓大師「算上一卦」，沒料即墮進對方圈套。大師一邊為潘男看掌，一邊搖動手上鈴鐺，突然「預言」潘男將遇到凶兆，建議他花錢消災。這時在旁的人亦鼓勵潘男付款化解，稱只要向大師支付99、168、188、199等吉利銀碼的利市便可得知消災方法，更指付錢愈多代表誠意愈大。

在眾人的「鼓勵」下，潘男先後給予大師988、888及488的利市，對方收錢後指示他「向前走188步」，又特意提醒他步行的過程中不准回頭，更承諾待他走完後願意將利市歸還。潘男不虞有詐，立即按大師所言步行消災，希望化解凶兆，可是當他走完後，回頭打算找大師取回利市時，對方及一眾團伙已逃去無蹤。

潘男驚覺被騙，只好向當地警方報案求助，警方經調查後成功拘捕團伙4名成員。（《現代快報》圖片）

潘男驚覺被騙，只好向當地警方報案求助。經過連日調查，警方發現相關團伙不時在柳州幾間醫院附近作案，並鎖定目標成員的住址，本月18日，警員假扮社區工作人員，於詐騙團伙其中1名女成員的住所作出拘捕，同日下午另外3名成員亦相繼落網。

其中1名莫姓疑犯被捕後表示，所謂「大師」其實只是退休工廠工人，團伙一眾成員均為舊朋友，退休後沒找工作，便一同以詐騙方法「賺外快」，沒料行動不久便遭拘捕，「我給人家算命說的那些，我自己也不信，反正他們也不懂這些，所以就隨便說一點，沒有想到這麼快會被抓」。警方指出，4名被捕人至少已犯案3次，詐騙金額共計逾5000元，4人目前正被刑事拘留。