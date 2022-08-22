柬埔寨詐騙│「白日依山盡」下1句？台男玩謝人蛇集團爆笑對話瘋傳

【柬埔寨詐騙／KK園區／求職陷阱】柬埔寨、緬甸、泰國等地高薪打工騙案傳出虐打、禁錮、性侵強姦，甚示強摘器官等，引起內地、台灣、香港及澳門關注。有男網民貼出疑似人蛇集團中介對話截圖，對方以月薪8.8萬新台幣（2.3萬港元）高薪招募他到泰國工作，不過他卻「一本正經地胡說八道」作回應，除了問工作地點是否可以騎電單車到達，還問「白日依山盡」、「窗前明月光」、「舉頭望明月」等五言絕詩下一句是什麼，令對方不知所措，最終不讀不回。對話截圖惹來網民笑爆，直指「超療癒」。



柬埔寨、緬甸、泰國等地高薪打工騙案傳出虐打、禁錮、性侵強姦，甚示強摘器官等，引起內地、台灣、香港及澳門關注。（資料圖片）

該男網民上周二（8月16日）於Facebook上傳多張與疑似人蛇集團中介對話截圖。從截圖見到，中介聲稱招募「各項客服、人事部門」，一個月只需上班15天，月薪高達8.8萬新台幣（2.3萬港元），更列明年齡須是「18至35歲」。

台男與疑似人蛇集團中介對話截圖。（網上圖片）

樓主訛稱有興趣，對方才說自己的公司在泰國，樓主則指「好像有點遠餒」，問是否可騎電單車到達。對方見樓主似有懷疑，於是以「自身經歷」游說：「我和您一樣是台灣人，當初我來的時候也是不相信能賺這麼多，就當作是度假一樣，沒想到能賺到錢，我才定居在這兒」。

樓主隨即表示近日新聞出現多宗類似騙案，讓他感到害怕，又問：「如果我跟你去的話，我媽媽會知道嗎？」對方則指「新聞報的都誇大不實，真正賺到錢的人是不會因任何人阻攔而去闖出一片天……尤其父母看到自己孩子有第一桶金，之後父母才安心」，並提醒男網民要帶護照等。

樓主之後變招，說要考驗中介是否台灣人，問「白日依山盡」下一句是什麼，對方回覆「黃河入海流」。樓主遂再問「那下一句呢」，對方亦輕鬆回答「欲窮千里目」，這時他便開始戲耍，稱「錯，完了，是『芋頭西米露』」。對方補充「更上一層樓」，樓主亦再說「錯，是『腎臟會沒有』」。

對方似乎發覺樓主在耍他，忍不住問「請問您有要求職嗎」，樓主則堅稱自己認真想求職，但沒兩句又問對方「窗前明月光」下一句是什麼，對方接「凝視地上霜」，男網民卻說「錯，是疑似八萬八」。樓主意猶未盡，再問「舉頭望明月」下一句，並傳送護照相片催促「快，我護照準備好了」，獲對方回覆「低頭思故鄉」，樓主則說「騙我是台灣人！又錯，是『器官賣光光』」。對方至此開始不讀不回，對話告一段落。

這段對話截圖於網絡廣傳，大批網民都直指「笑死」，「超療癒」、「阿姨真的會被你笑屎，你真的是位人才」、「哈哈哈，快笑死」、「整個對話看完真的笑翻，我欣賞你」、「笑到肚子好痛」、「為什麼只是看字面，耳朵卻一直有腔調環繞」、「你超煩」。也有網民期望沒有人再受騙。