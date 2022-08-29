港媽抱女落樓梯　意外扭傷痛到唔郁得　暖心街坊陪等救護車仲咁做

所謂遠親不如近鄰，遇上緊急情況，街坊街里或是最可靠的求助對象。有居於將軍澳的港媽發文分享好人好事經歷，指昨日抱着年幼女兒行經區內1條山坡樓梯時不慎「拗柴」扭傷，頓時「痛到完全唔郁得」。不少途經的街坊見狀即時伸出援手，不但陪同港媽並代為召喚救護車，更有街坊特意走到跌打診所向醫師求助及提出可代她暫時照顧女兒，令港媽非常感動，深深感受到鄰里之間的人情味。



有居於將軍澳的港媽發文分享好人好事經歷，指昨日抱着年幼女兒行經區內1條山坡樓梯時不慎「拗柴」扭傷，頓時「痛到完全唔郁得」，不少途經的街坊見狀即時伸出援手。（fb「將軍澳主場」圖片）

「非常非常非常多謝，各位今日路經後坡、出手幫忙又暖心的將軍澳街坊！」該名港媽於facebook發文分享受助經歷，指昨日一家三口沿將軍澳體育館公園附近一條山坡樓梯前往寶康公園方向，其間她抱着3歲女兒行樓梯時不慎扭傷，「落剩兩級就拗柴，係拗到應，當場痛到癲咗」。港媽形容丈夫當時手忙腳亂，而她則痛苦得難以行走，「隊友（丈夫）都唔知顧大定顧細好，最慘係我真係痛到完全唔郁得」。

這時行經的街坊留意到情況，紛紛上前了解及關心，更有人隨即表示可留下幫忙，不但代為報警求助，更堅持陪同等候至救護員到達才放心離開，「因為位置都比較偏，救護車都唔易搵到。佢哋不但留低幫忙call 999與救護中心一直保持聯絡，並指示我身處的正確位置，仲等埋救護車救護員到場幫我治療先走」。

港媽指事發位置相對偏僻，有街坊不但代她報警求助，更堅持陪同等候至救護員到達才放心離開。（fb「將軍澳主場」圖片）

港媽憶述，有與她住在同一大廈的街坊姨姨得知意外，竟不怕麻煩特意步行前往中醫跌打診所向醫師求助，「雖然我最後都係決定留喺原地等十字車，真係唔好意思要你白行了」。她續指，該名姨姨非常有愛心，不但沒有介意白行一趟，更提出可暫時代她照顧女兒，令她非常感動。

除了同座姨姨，港媽指1名婆婆留意到她的情況後，不斷關心慰問，又向她介紹跌打醫生。而救護員到場後亦細心安慰她及為她治理，前往醫院時也盡量減慢車速，令車身不會因震動而影響其傷勢。眾人的幫助都令港媽非常感恩，直呼：「香港還有人情味，正能量！」她事後亦貼出相片「報平安」，表示晚上已出院回家，照X光檢查後獲醫生確認未有傷到骨骼。

網民看過港媽的經歷也大讚提供協助的街坊，亦有不少留言祝福港媽早日康復，「人間有愛，香港人加油」、「好心有好報，街坊快啲好返」、「將軍澳有好多愛心街坊，讚，樓主早日康復」。