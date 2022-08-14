太古城3父女狂奔2個站追巴士　熱心男開車請車長稍留步｜好人好事

很熱血！這位男司機肯定是暖男！日前1段車cam片在網上瘋傳，見證了一段暖心好人好事，片主稱昨日（13日）在鰂魚涌太古城見到3父女在街上奮力狂奔追巴士，但剛趕到車站，巴士已經駛離。然而3父女未有放棄，反而繼續跑向下一個站。眼見他們只差一段直路，私家車男司機不欲他們再次失望，於是便加速驅車追上巴士，並落車跑往通知車長稍候，最終幫助到父女3人成功趕上巴士。



鰂魚涌太古城有3父女在街上狂奔追巴士，但未趕到車站，巴士就駛離。3人未有放棄，反而繼續跑向下一個站。（facebook影片截圖）

該段影片由網民「Brian Fan」上載，其後在多個facebook專頁廣傳，從影片可見，1名背着螢光紅色書包的爸爸拖着2名女兒在行人路上奮力狂奔追巴士，眼見還差一點點就趕到，可惜巴士剛好打燈駛離車站。

爸爸只能拖着女兒們再次拔足狂奔，希望趕上下一個車站，然而小女兒跑過馬路後已經筋疲力盡。眼見3人快要趕不及，身穿藍色上衣的私家車男司機，決定驅車加速跟着巴士到下一個車站，在巴士停車處停下車輛，然後下車跑去請求巴士車長稍等，讓父女3人能成功登車，熱心司機向他們點頭示意後就又跑回自己車上。

帖文引來網民熱議，不少人都讚男司機善良暖心，「真係好感動，眼濕濕」、「樓主有呢份熱心，尊敬你，多謝你」、「攪到追巴士呢件事咁熱血同咁有愛」。

有網民提及男司機在非泊車處停車可能會被票控，然而有人就指「如果係我咁樣做而畀人抄牌，我會覺得有生以來最值得嘅一次，笑住畀佢抄」、「更加突顯到香港人好有人情味」。

影片被廣傳後，更引來自稱是男司機的中學同學的網民留言，指司機一直是個熱心助人的人，「他中學的時候已經是用一股傻勁去照顧大家。例如聖誕聯歡，他會在班房set一個水吧，為同學沖奶茶，但係自己無得玩」，留言獲其他網民激讚，「做人做到有中學同學記得自己嘅好仲肯寫埋出嚟，一定係一個絕頂嘅好人」、「一定係超級暖男先會一直有人記得」。

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