醉爆外傭飲到斷片險被執屍　陌生人送返家　僱主即炒魷獲網民支持

相信沒有僱主希望與外傭發生齟齬，但如果外傭喝到酩酊大醉，又可以怎麼辦呢？近日有僱主在網上發文，稱其聘請的外傭於晚間在街上喝醉，歸家時更是由陌生的外籍人士送返家中。隨後姐姐更躺在客廳地上倒頭大睡，對身旁的聲響充耳不聞，令僱主氣急敗壞，翌日即決定將其辭退。

原以為自己請的外傭喝醉屬罕見，沒想到只是冰山一角，不少僱主都分享相似經歷，「我姐姐都試過，警察打畀我講話佢瞓咗喺太子站」、「我姐姐試過，不過識自己返，嘔到自己個袋都係，返嚟又嘔」、「我舊工人有試過，但我和老公要返工，炒咗佢就無人湊小朋友，所以出咗warning letter（警告信）和通知入境處做記錄」。



樓主在討論區表示其外傭日前外出買醉至不省人事，晚間被陌生人士送返家中，令他及家人感到不悅。加上外傭工作表現每況愈下，樓主終下定決心要解僱外傭。（示意圖，GettyImages）

該僱主在facebook專頁「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示「我工人姐姐今晚十點半返屋企，佢全醉加俾個印度人執屍咁返嚟」。在該名陌生外籍人士離開後，「佢（外傭）瞓咗响客廳地下打鼻寒」，樓主與家人認為事態嚴重，經商議後決定告知中介要解僱外傭，對方則表示要請示上司。

樓主翌日補充稱，事發當晚接到中介電話，對方未有向他作出游說或建議挽留姐姐，「佢話呢個工人姐姐『好勁有料到』」，並直接告知解約程序，「agent 好幫到手，都覺姐姐過份」，令他更肯定解僱外傭是正確選擇。

樓主又表示，外傭起初工作表現良好，只是早前與其外籍男友分手後便開始「愈嚟愈無心機」，他自問「畀晒機會佢，同佢傾過問過佢嚟香港搵錢定vacation，諗住點醒咗佢」。沒料到外傭不思進取，工作每況愈下。而今次事件後他向外傭提出解約，對方亦「自己知衰無彎轉」，因此解僱過程順利，「我容忍力低唔代表其他人都低，可能姐姐下一家人可容忍到呢，可能下個家庭覺得飲醉好小事啫」，故此他不打算公開外傭資料公審對方。

樓主表示其外傭在酒醒後「自己知衰」，對於被解僱雖感傷心，但也冷靜接受。

帖文引來網民熱議，大批網民支持樓主辭退外傭，「自己不能容忍的事情，就是炒她的理由，每個家庭要求不同，不用理會太多煩人的所謂道理！」、「有本錢就炒啦，做得老闆，又唔使上司通過，又唔使向邊個交代」、「飲到醉晒仲要無啦啦俾個陌生人知道埋我屋企地址，我真係無咁大愛容忍到囉」。

另外由於樓主並未提及外傭是否於放假日喝醉，故有網民認為應該先等她清醒後再問她醉酒的原因，亦有人認為樓主應該體諒姐姐，「份約寫咗唔可以飲醉？」、「有邊個返工未試過恰眼瞓？有邊個未試過喺office食完午飯瞓覺扯鼻鼾？有邊個未試過星期日蒲完星期一返工冇精神？」。然而隨即遭到其他網民反駁，認為僱主的居所就是外傭的工作地點，醉醺醺地回到工作地點令人難以接受，「你問下公司，自己醉到爛泥咁，有個人帶你返工，睇下點？」、「你放假飲醉唔影響你老細，但姐姐飲醉返到屋企要僱主照顧埋佢喎，咁都無分別？」。