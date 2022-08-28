僱主驚覺與外傭共用牙膏　想另買分開用「點講冇咁hurt」網民咁睇

許多外傭僱主都不想與外傭姐姐共同衛生用品，但應怎開口？有女僱主日前發現外傭姐姐原來用了她們的牙膏，但因不想共用，希望買新牙膏另外給姐姐用，問：「點樣同佢講冇咁hurt（傷害）?」不少網民提供意見，但也認為最好坦白說出原因，指共用牙膏涉及衛生問題，在疫情期間更應注意，如果直接買另買一支給她，其實對方應不會深究原因。



女僱主發現外傭姐姐原來用了她的牙膏，想買新牙膏給她分開使用。（示意圖／資料圖片）

有外傭僱主會全家連外傭共用衛生用品，但不少人會另外準備一套予姐姐使用。樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，近日她發現姐姐在用她們的牙膏，打算另買1支新的牙膏給她使用，但又怕很尷尬，「點樣同佢講冇咁hurt佢，又想佢知道我知道（用僱主家人牙膏）呢？」。

有網民認為可以直接帶姐姐到超市，問她平日用哪款牙膏買給她就可以，不用另外開口，有留言覺得她已經用了樓主的牙膏，倒不如直接給她使用，自己另外買支新來用，「我同姐姐講我生咗唇瘡，開枝新牙膏畀佢用」，甚至有人認為外傭私人物品應自己買，「可能佢就係呢種做法令到你要幫佢買」。

不少人認為牙膏涉及衛生問題，最好照直講大家要分開用。（示意圖／資料圖片）

許多人建議樓主照直講即可，多溝通才可避免產生誤會，「照直講，有乜hurt？佢用咗我支牙膏，我仲hurt」、「買支牙膏畀姐姐都要驚hurt到？冇咁玻璃（心）掛」、「我試過用咗佢支牙刷」。可以和姐姐說這涉及衛生問題，疫情期間更應注意，牙膏最好一人一支不宜共用，「疫情期間要更注意個人衛生，更不宜共用，其實告訴她牙膏不會共用，「姐姐知點做就得啦，相信佢都唔會深究原因」，可能她早想有自己的私家牙膏。