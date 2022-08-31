傳警署廁所垃圾筒驚現抹手紙包糞便　通告揭清潔工中招滿手糞極臭

新冠肺炎疫情有惡化跡像，保持個人及公共衛生更是防疫必要習慣。有自稱是香港警察的微博用戶上載相片，顯示由疑為警方「支援組」發出的內部通告，表示在警署12樓的「吧叻」（barrack，即警員更衣室或休息室）廁所垃圾筒內，發現有大包以抹手紙包裹的糞便，清潔工人清理期間更不幸「弄到滿手糞便」，整個廁所更是臭氣薰天。其後有網民在帖文留言上載另一由「西九龍總區行政部」發出的通告，指在5樓走廊的垃圾筒發現有疑似載有尿液膠袋，呼籲在該處工作的人員保持衛生，相關通告被瘋傳，引來網民討論。

《香港01》就以上2張網上流傳的通告向警方查詢，警方發言人回應「西九龍總區行政部」的通告時強調，已提醒人員需要留意個人衛生及遵循保持警署設施清潔的守則。



網上流傳疑為警方「支援組」發出的內部通告，表示在警署12樓的「吧叻」廁所垃圾筒內，發現有大包以抹手紙包裹的糞便，清潔工人清理期間更不幸「弄到滿手糞便」。（微博圖片）

自稱是香港警察，擁有10.9萬追蹤的微博用戶「怪盜傑克船長」本月22日貼出1張疑為警方內部通告，講述警署男廁的衛生問題，直指：「世界那麼大，干（幹）嘛你要玩這？」

圖片可見，通告由「支援組」發出，亦有香港警察的印章，內容提及有清潔工在12樓男「吧叻」（barrack，即警員更衣室或休息室）廁格內的垃圾筒，發現有人以抹手紙包裹一大包糞便丟棄，令工人清理時弄到滿手糞便，廁所亦因而臭氣薰天。通告呼籲警員保持環境衛生，讓同事能在安全環境下工作。

有網民上載另一相信為內部通告的圖片，顯示由「西九龍總區行政部」發出，表示在總部5樓「資源中心」及走廊的垃圾筒內，發現有「疑似尿液膠袋」。（微博圖片）

相片一出便引來微博網民討論，不少人直指相關行為缺德、惡心，「這是有什麼特殊癖好嗎？」、「警署也有這種東西」、「玩大了，太出格了」。有人就質疑或是有外來人士到警署刻意「惡搞」，惟「怪盜傑克船長」回覆時反指：「能進嗎？」

另有網民上載另1張相信亦是內部通告的圖片，顯示由「西九龍總區行政部」發出，表示在總部5樓「資源中心」及走廊的垃圾筒內，發現有「疑似尿液膠袋」，警告在該處工作的人員「必須自重，不得做任何違反公眾衛生行為」，又指如有發現，「必會嚴厲譴責」。上載圖片的網民問道「（發現糞便的廁所）跟這個是一家嗎」，獲「怪盜傑克船長」回應稱「不一樣」。