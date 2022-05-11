傳淘寶有售警察制服風褸每件¥1200　買家評價：真香　警方咁回應

「只有想不到，沒有淘不到？」有網民近日發現，網購平台淘寶網竟有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，標明買家可自行選擇印製的字樣，更有疑為買家試穿後「實物圖」，可見有人購入與警方制服款式相同、印有「警POLICE察」字樣的風褸。不少網民也質疑若購買或穿着相關產品，或有觸犯法例之嫌，亦有網民擔心或有不法之徒利用相關產品冒警。警方發言人回覆《香港01》查詢時表示，將會了解跟進事件。



網購平台淘寶網有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，標明買家可自行選擇印製的字樣，更有疑為買家的「實物圖」，引起網民熱議。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，稱在網購平台淘寶網發現有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，更列明買家可自行選擇印製的字樣，如店方示範的「保安」、「SECURITY」等，方便製成制服或工作服。

相中可見，相關產品名稱含有戰術、衝鋒衣、外套及體能服等字樣，以高辨識度、防風雨、透氣等為賣點，每件售價為1200元人民幣（約1400港元）。另一相片則顯示，有疑為買家上載「實物圖」，可見有人穿上1件與香港警察制服設計極為相似、印有「警POLICE察」字樣風褸，留下「真香」的評價。

有疑為買家上載「實物圖」，可見有人穿上1件與香港警察制服設計極為相似、印有「警POLICE察」字樣風褸，留下「真香」的評價。（fb「公務員secrets」圖片）

相關帖文引來熱議，有人認為若網購平台能輕易購入與警察制服同款的衣服，市民將難以辨認公職人員，甚至擔心有不法之徒或會冒警，「咁咪好易出現冒警呃人囉」、「隨時成街都係警察？」、「仲有真人試着，好不安」、「只有你想不到的，永遠沒有佢做不到的，就是淘寶」。

亦有網民質疑，即使沒有冒警意圖，持有或穿着相關衣服已有觸犯法例之嫌，「着住周街走、打卡影相有冇問題？」、「買會唔會犯法？冒警？定真係俾人玩cosplay？」、「少見多怪，香港軍品店一樣有不少其他國家軍警制服賣，你在香港中意點着都得，但如果去到原本國家，例如在美國著件DEA jacket出嚟係犯法」。

警方發言人回覆《香港01》查詢時表示，將會了解跟進事件。根據香港法例第232章《警察條例》第65條，任何人如非警隊的成員，未經處長准許而穿著警隊的制服或穿著任何具有該制服的外觀或附有該制服特殊標誌的服裝，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處罰款250元。

而根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第21條，任何人穿着其並無資格穿着的制服，或穿着非常類似該種制服的衣服而刻意欺騙他人，可處罰款1000元或監禁6個月。但如獲得警務處處長的同意，演員在任何公眾娛樂節目中穿着任何制服或衣服，則不構成以上條文所訂罪行。