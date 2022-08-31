大媽的迫降！暴躁大媽機上酒後失控　空少取走雞尾酒後遭打頭掌摑

在公共場所酒後狂躁，實在令人生厭。日前英國一架飛往希臘的廉價航班就因為1名婦人酒後失控，需要緊急降落。在機組人員拒絕該婦人免費香檳的要求後，她就開始咄咄逼人，而在點了杯雞尾酒喝後，她更變得具有攻擊性。機組人員為了其他乘客的安全，不得不取走她的雞尾酒，卻慘遭掌摑。最後飛機被逼中途降落在德國，該婦人就因妨礙航空安全被警務人員帶走。



英國廉航公司Jet2一架飛往希臘的航班遇到1名婦人擾亂秩序，又掌摑前來規勸的機組人員，逼使客機中途降落德國。（「DeadlinenewsTV」Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，事發於8月22日，英國廉航Jet2公司轄下一班從曼徹斯特飛往希臘羅德島的客機發生了騷亂事件，1名頭髮花白的婦人向機組人員要求要一杯免費香檳，然而機組人員表示廉航客機不提供免費酒精飲品，拒絕了她。老婦被拒後感到憤怒，但也只能改為購買1杯雞尾酒。幾口下肚後，這名婦人開始情緒失控，又不斷挑釁機艙服務員。1名男性機組人員上前勸她冷靜，卻被婦人打頭及掌摑。最終飛機被迫在德國慕尼黑降落，該名婦人則被9名警務人員押送離開。

有不少乘客把當時情況拍攝下來並上傳到社交平台。從影片可見，1名頭髮花白、身穿紅色長袖上衣及米色背心外搭的婦人坐在座位上，雙手亂揮亂打，而1名男性機組人員就靠在她附近的一排座位上，試圖令她冷靜下來，隨後又坐到她旁邊的座位繼續勸說，並嘗試控制她拼命揮動的手臂。這時婦人突然掙脫束縛，高舉雙手砸向該男員工的頭部，令他不得不跳起來閃避。婦人亦隨即站起，但她的頭部撞到上方的行李架後，她突然揚起左手打了該男員工2巴掌。另1名男性機組人員見狀，即抬手捉着婦人的手逼使她坐下，影片至此結束。

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有1名乘客指該婦人之後繼續大鬧機艙，「她開始咒罵並有暴力行為，試圖攻擊附近的乘客，她甚至起身試圖在飛行途中打開機艙門」；另1名乘客就稱看到她刻意在座位上便溺，「她在3個座位上小便，並反復進行暴力事件，直到我們不得不在慕尼黑緊急降落」。

Jet2航空公司發言人承認該編號LS819、從曼徹斯特飛往羅得島的航班，被迫中途在慕尼黑機場降落，以驅趕1名試圖擾亂航班安全飛行的乘客，「我們想就這次不可預測的延誤和造成的任何不便向客戶道歉。我們的同事和客戶的健康及安全是我們的首要任務，對於破壞行為我們採取零容忍態度。」。

（綜合）