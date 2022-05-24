27歲網紅搭飛機高舉鮮紅T-back底褲　放冷氣口吹乾　1句回應惹議

搭飛機最怕遇上麻煩乘客，隨時令整段行程變得非常難頂。美國27歲網紅戴蒙德（Vvs Diamond）早前乘飛機時，竟突然取出1條鮮紅丁字內褲（T-back），高舉於機艙內的冷氣口吹乾，奇葩行為引來逾480萬次觀看，不少網民批評戴蒙德的行為無公德心，而她事後1句回應亦惹來熱議。



美國27歲網紅戴蒙德（Vvs Diamond）早前乘飛機時，竟突然取出1條鮮紅丁字內褲（T-back），高舉於機艙內的冷氣口吹乾，奇葩行為引來熱議。（ig「itsvvsdiamond」影片截圖）

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曾因舌頭彈吉他影片而爆紅的美國性感網紅戴蒙德（Vvs Diamond）再因出位行為受到關注，月初她乘搭美國西南航空的客機，從邁阿密飛往芝加哥準備參加全美最大的成人性愛博覽會「Exxxotica expo」。登機前戴蒙德不慎打翻飲品弄濕衣服，上機後她竟若無其事將脫下的鮮紅丁字內褲內褲舉起，放到機艙的冷氣出風口前吹乾。

從戴蒙德上載至Instagram及TikTok的影片可見，她坐在經濟艙內1個靠近走廊的位置，身旁均坐滿乘客，惟她卻旁若無人般以雙手高舉內褲，撐開並放近冷氣出風口，不斷翻動試圖吹乾，而旁邊的乘客卻未有反應。短短12秒的片段上載後即引起熱議，更獲累積逾480萬次點擊觀看。

戴蒙德不時於社交網站上載性感照片，早前她曾以舌頭彈吉他影片而爆紅。（ig「itsvvsdiamond」圖片）

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有看過影片的網民直斥戴蒙德行為缺德，「好噁，都不用顧慮其他乘客嗎」、「這有味道嗎？根本是對飛機上所有人的攻擊」、「這種一點都不在乎別人的巨嬰，真是美國悲劇」。亦有人質疑戴蒙德為了博得點擊才拍下影片，「現在大家都看到了」、「旅程很長，『她』需要呼吸新鮮空氣」、「這事似乎有點可疑」。

戴蒙德事後受訪時回應事件，表示自己於事發前1晚的派對喝得很醉，「我的裙子下有穿內褲，然後我不小心把酒灑在裙子上，浸濕了內褲，所以我脫下來放到風口前吹乾，當時我心想『有何不可？』」，說罷她更當埸大笑，惹火回應再次引來抨擊。