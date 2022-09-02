男生被眼鏡店偷相做產品宣傳圖　查問反被客服寸爆　網民：挺帥的

盜用照片賣眼鏡還向相主發惡？河南1名男生在網購平台發現自己的照片，竟被眼鏡店私下取來用作產品宣傳圖。他向店方查詢，希望對方刪相，惟對方「寸爆」拒絕，「為什麼，和你有什麼關係」，連番對答堅持不刪。男生稱未打算走法律途徑，但已向網購平台舉報。涉事網購平台稱當事人可就事件投訴，眼鏡店客服原本還在裝傻，後來再改口指已刪除照片，並對職員罰款。不少網民則錯重點，「這男生很好看啊」。



事主發現自己的照片離奇被拿來做眼鏡店的宣傳照。（微博圖片）

內媒報道，河南商丘博主常先生發現自己今年4月4日上傳的照片，被網購平台的眼鏡店盜用作眼鏡產品宣傳圖。他上傳和商家對話的截圖，表示未授權對方使用他的照片，暫時也不打算將照片用於商業目的，但對方態度寸爆，客服回1句「需要眼鏡就下單，不需要就玩去吧」。

常先生要求店方將2張照片刪除，客服反稱「為什麼，和你有什麼關係」，拒絕刪除照片。常先生反駁那是他的照片，店方是未經允許就將其肖像用於商業目的，「這個人是我，我讓你用了？」，客服竟說「最高是我本人」。

他回覆內媒指，本意只是想商家刪除圖片，或對圖片或他的賬號作一定宣傳，沒想到商家態度這麼差。他目前未打算走法律途徑追究，但已經向網購平台舉報，期望保障自己的知識產權，同要讓商家提升職員質素。

涉事眼鏡店回應內媒提問時一度想蒙混過去，只覆「這是什麼呢」之類，仍不願下架盜用常先生的圖片，網購平台方面則指事件可向知識產權保護平台反映投訴。至8月30日，涉事眼鏡店負責人稱因為連日來有多人聲稱店內圖片有問題，卻未提供證據，故客服才說出這樣的話，直指「這樣回覆當然不對」，其後已刪除引起爭議的照片，並已對客服人員罰款。

網民表示類似的網店盜用照片問題很常見，「真的希望做生意的能懂點法」、「直接舉報就能把他弄下來」。事件原本關於維權，但不少人錯重點，大讚事主很帥聲音又好聽，「是挺帥的」、「我能加一下先生微信安慰安慰他嗎？」、「你們都不關心網友維權，就知道饞帥哥的聲音」。

（綜合）