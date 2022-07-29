淘寶雪糕5天送到融晒　家長轟物流慢但照畀小孩食　網民：放過佢

只有想不到，沒有淘不到，但由內地「淘」貨品來港都要謹慎選擇。有網民分享網購中伏經歷，指在淘寶網買入多件雪糕甜筒，但5天後才送到自提點，送到家中已經完全融化，遂立即將雪糕放進冰箱「凍一下再吃」。帖文還附載照片，只見1名小朋友正在進食雪糕。不少網民知道事件後大感震驚，「仲敢畀小朋友食？」。



有網民在淘寶網購入10件雪糕甜品，惟運送了5天才到達自提點，到家後全都融化。（FB「淘寶開心share」圖片）

該網民在facebook群組「淘寶開心share」圖文並茂指，在淘寶網購入10件雪糕甜品，惟運送了5天才到達自提點，「不知所謂的物流，購物體驗很差」，到家後果然全都融化，令孩子十分失望，他唯有將雪糕放進冰格內「凍一下再吃」，直指要給商家「差評，差評」。

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帖文令網民嘩然，對於在淘寶網買雪糕感到非常震驚，「淘雪糕落香港，真心佩服樓主的勇敢，史上最攪笑的一則淘寶經驗」、「睇醫生仲貴過買雪糕啦」、「用腸胃作賭注」，又揶揄樓主是否以為買來的是「唔會融雪糕」，甚至有人質疑是否「假膠post」。

另有人批評樓主連基本衛生意識都沒有，甚至給小朋友吃融化了的雪糕，「喺室溫融咗就會產生大量細菌，更何況係奶類制品。正常嘅都會掉咗佢啦」、「求下你丢咗佢，放過小朋友」。