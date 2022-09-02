男子胸口插血刀倒卧路邊　驚動警方突「復活」　一句澄清遭鬧爆

Cosplay（角色扮演）愈來愈受歡迎，即使不是動漫迷也可參與，但選擇角色時也要懂分寸。上海1名男子早前被發現胸口疑插着利刀倒卧一商場路邊，衣服更染滿血迹，路人大驚報警。警員以為發生兇案趕至現場，沒料男子突然「原地復活」，解釋指自己只是在扮演「異形破體而出」的角色。商場有店舖負責人其後證實，該區附近的確正舉辦動漫展覽，惟男子亦因引起公眾不安而遭警方帶走並作「批評教育」。



上海1名男子早前被發現胸口疑插着利刀倒卧一商場路邊，警員趕至現場，沒料男子突然「原地復活」，解釋指自己只是在扮演「異形破體而出」的角色。（微博圖片）

事發上周六（27日）下午約3點，該名男子倒卧於上海五角場萬達廣場1樓的指示牌旁，由於他胸口插了一把疑似利刀刀柄，白衣T恤亦染有大片鮮紅的疑似血迹，路人以為他身受刀傷而大驚報警，亦有多人駐足圍觀。

警方收到消息派員趕至現場，沒料警員抵達後，倒卧血泊的男子竟突然「復活」，自行站起解釋荒謬真相。他澄清自己沒有受傷，表示一切行為也是cosplay一部分，解釋指事發當日現場附近有動漫展覽舉行，他當時在扮演「異形破體而出」的角色。警方了解事件後將男子帶走，表示已向他作「批評教育」；至於商場與文化和旅遊局則表示，未接到主辦單位有關cosplay相關活動的申請。

警員抵達後，倒卧血泊的男子竟突然「復活」，澄清自己沒有受傷，表示一切行為也是cosplay一部分。（微博圖片）

有目擊者憶述當日情況，指與丈夫駕車駛經現場時，見到許多警員及警車，有警員則手持盾牌，將男子帶上警車。目擊者指，除了被帶走的男子，亦見到有3名扮演蜘蛛俠的人被警員問話，「我還在想，為什麼受害人被警察帶走了，上的為什麼是警車而不是救護車？後來跟朋友聊天才知道，這人當時是在cosplay」。

事件曝光後引起網民激烈討論，不少人大罵涉事男子引起公眾恐慌，「這不是滋事麼？」、「玩多了，以後街上真殺個人，大家都會麻木的以為又是在cos，沒什麼大驚小怪的」、「不反對行為藝術，但這種屬於違法行為而不是藝術」、「可以在指定區域裏搞這些，人員流動大的地方搞這樣子的肯定會恐慌，主辦方真是，再加上最近的幾起傷人事件，警告算是輕的了」。

目擊者指，除了被帶走的男子，亦見到有3名扮演蜘蛛俠的人被警員問話。（微博圖片）

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師接受內媒訪問時表示，事件中的角色扮演屬於特殊活動，容易引起社會恐慌和慌亂，主辦單位應提前向有關部門報備，且必須在活動舉辦時盡到必要的提醒和告知義務。如未履行相關責任，則有擾亂社會公共秩序之嫌，公安機關可依據《治安管理處罰法》，向情節嚴重的行為或事件予以處罰。