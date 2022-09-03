怒！19歲女高中生拒愛遭報復　跟蹤狂求愛不成趁她熟睡淋汽油燒死

扭曲的愛意變成殺人的動機，印度1名19歲少女被跟蹤狂糾纏，當她義正詞嚴地拒絕對方後，竟遭到報復，在熟睡時被淋汽油放火燒傷，最終因傷勢過重，留院5日後不治。最可怕的是，疑犯被捕時仍大方看着鏡頭微笑，「惡魔的微笑」引發民眾不安及憤怒，紛紛上街要為死去的少女討回公道。



8月23日，印度19歲高中女生安基塔熟睡時，被求愛不成的跟蹤狂淋汽油放火，全身上下有90%燒傷，在醫院治療5天後傷重不治。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，事發於8月23日清晨4點，住在印度東部賈坎德邦杜姆卡鎮的19歲女高中生安基塔（Ankita），因劇痛促使從睡夢中甦醒。她先聞到一股燒焦的味道，然後就看到自己身上燃燒着的雄雄烈火，及縱火疑犯從窗邊逃跑的身影，她卻痛得只能焦急地大叫「救我！爸爸」。她的父母聞聲趕來幫她撲滅身上的火，並把她送到醫院。

安基塔被送院時全身上下有90%燒傷，背部尤為嚴重。起初她被送往杜姆卡的普羅賈諾醫學院醫院，但由於情況危急，需要再轉到蘭契的拉金德拉醫學科學研究所接受更好的治療。她入院後對調查人員表示她看到了縱火的人，就是「跟蹤狂」沙魯克（Shahrukh Hussain）。安基塔父親表示沙魯克在過去的1年內曾多次跟蹤女兒，又纏着要她成為他的朋友，甚至求娶安基塔及要她改變信仰，但安基塔始終堅定拒絕。他又指女兒原本夢想成為一名警察，但為了躲避沙魯克，連學校也不敢去。

安基塔生前被沙魯克糾纏近1年，始終堅定拒絕沙魯克。當沙魯克砸破她的窗戶後，她及家人還原諒對方，沒想到埋下殺身之禍。（Twitter圖片）

據了解，就在案發前5天，沙魯克跟蹤安基塔回家，並與安基塔家人爭執，其間把她房間的窗子打破。沙魯克的兄弟薩爾曼（Salman Hussain）得知此事後就帶同叔叔到安基塔家中道歉，並懇求他們不要因此報警，又承諾會把沙魯克送出城外，確保他不再糾纏安基塔。安基塔及家人選擇放過沙魯克，然而沙魯克最終還是犯下了彌天大禍。

沙魯克於案發前一晚8點打給安基塔威脅說會殺了她，安基塔曾表示「他（沙魯克）再次打電話給我，告訴我如果我不和他說話，他會殺了我。當我爸爸晚上10點回家時，我告訴了爸爸，爸爸說明天會和他（沙魯克）的家人商量處理。」不過未及翌日，就在凌晨 4 點時，沙魯克來到他早前打破的窗邊，對仍在熟睡的安基塔潑灑汽油，一把火點燃後就逃跑了。

「我感到背部疼痛，並且能聞到一些燒焦的味道。當我睜開眼睛時，我發現他正在逃跑。」安基塔曾強忍灼痛，對着檢控人員困難地開口，「我希望對他（沙魯克）採取嚴厲的行動 —— 就像我正在死亡和受苦一樣，他也應該這樣做」。一語成讖，安基塔在醫院與死神搏鬥了5日，最終還是在8月28日凌晨2點30分傷重不治。安基塔的叔叔悔恨地表示「如果我們在他（沙魯克） 打碎窗玻璃時，向警方報案後採取行動，他就不會再敢襲擊安基塔了」。

警方於8月23日接報後拘捕了沙魯克及1名提供汽油給他的男子，而最令人毛骨悚然的是，沙魯克被捕時竟對着傳媒的鏡頭面露微笑。事件引發許多民眾上街抗議，各地皆有大型集會活動，要求當局應該要更重視女性權益。當局則表示要維護法律和秩序，以「未經事先許可，不得進行集會、示威和遊行」的條例禁止4人或以上民眾聚集，阻止民眾的示威集會。至於安基塔的屍身，在死亡翌日於杜姆卡政府監督下被火化。

目前沙魯克及提供汽油的人同樣被警方拘留，而當地政府首席部長索倫（Hemant Soren）表示，此案將交由「快速法院」審理，以便盡快處理。他還指示地區政府向死者家屬提供 100 萬盧比（約9.8萬港元）的救濟。

（綜合）