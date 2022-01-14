印度男信貸評分太差借錢被拒　嬲爆放火燒銀行　走佬撞正附近居民

借錢不成就要放火？印度1名33歲的商人收了當地多名婦女的錢，原本要替她們到其他邦購買織布機，但他將開貨的錢花光了，便想向銀行借20萬盧比（約2.1萬港元）「頂住先」，未料銀行指他未能提供收入證明，而且信貸評分太差，即場拒絕借錢。男子盛怒下凌晨返回銀行放火，令銀行嚴重損毀。不過當地居民留意到銀行冒濃煙，前往查看時順便把疑犯制服了，將他交給警方處理。疑犯一把火為銀行帶來近160萬盧比（約16.9萬港元）捐失，較他想借的金額多7倍，他將被落案控告多項縱火罪。



印度1名男子因為借錢被拒，居然生氣到放火燒銀行。（Twitter圖片）

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當地傳媒報道，犯案的33歲男子穆拉（Wasim Hazaratsab Mulla）是商人，居於卡納塔克邦，平日會到從古特拉邦購買織布機，再到卡邦的Haveri區轉售。據報他收到很多當地婦女的款項，但去入貨前竟將錢花光，婦女們不斷向他追數及追織布機，穆拉唯有去向銀行借錢，以度過難關。

穆拉去到Heddigonda村的Canara銀行提出借錢，新上任的經理要求他出示文件來證明收入，穆拉拿不出，而且他的信貸評分太低，信用度太差，銀行當場拒絕借錢。

警方交代案情時表示，穆拉承認借錢被拒後太生氣，喝了酒後拆掉自己電單車的車牌，騎車去到銀行後蒙面戴及好手套，打開銀行窗戶後，倒入許多相信是汽油的易燃物再放火點燃。不過事發現場後附近居民發現銀行冒濃煙，前往查看時撞正疑犯，當場將他制服交給警察，並馬上召消防員救火。

報警的銀行員工稱，分行內的閉路電視、電腦、櫃檯、點鈔機、黃金量重機等等都被燒毀，捐失約160萬盧比，幸好火勢未蔓延至行內現鈔。警方將被控告穆拉多項縱火罪。

（綜合）