開學｜全家為小一女兒家中辦入學式　入場致辭再送禮　網民好羨慕

今日是開學日，對於升到學習生涯另一階段的小學一年級生，當然零舍興奮。內地1名小一女生就有全家總動員為她精心準備了入學禮，不但悉心將家中客廳佈置成莊重的典禮場地，連祝褔致辭、「加冕」儀式及送贈禮物等程序也非常認真完成，希望為她帶來難忘的回憶。影片登上微博熱搜榜，網民都大讚這家庭氣圍很好，充滿儀式感，亦有人錯重點稱「客廳確實夠大呀」。



從片段可見，客廳牆壁上掛有紅底黃字的霸氣橫額，寫道「熱烈祝賀黃聖婷同學正式升級為小學生！」。（微博影片截圖）

據《四川觀察》報道，四川瀘州1名小女孩今學年升讀小學一年級，其家人精心準備了1場入學儀式，更邀請了親戚全員上陣祝賀她。從片段可見，客廳牆壁上掛有紅底黃字的霸氣橫額，寫道「熱烈祝賀黃聖婷同學正式升級為小學生！」，小茶几上放滿觀禮者送贈的各式各樣文具。

典禮正式開始，女孩的二伯擔任主持人，並邀請「黃聖婷同學」進場，祝賀她成為小學生，1名女士拿着肩帶為她「加冕」，及後由媽媽送上大書包，主角笑得相當燦爛。

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媽媽張女士接受訪問時表示，她們的家庭氣圍一直都很好，儀式由大伯寫稿，二伯主持，而弟弟則是氣氛組，又指小朋友都感到新奇快樂，希望這場儀式能成為女兒難忘的回憶。

影片有逾32.8萬次觀看，網民紛紛大讚「超棒的儀式感」，讓孩子都永遠記着自己第一天上學的時刻，又指家庭和諧得令人羨慕，「有這樣的家人一定很幸福」，但亦有人潑冷水稱「痛苦的求學生涯就此開始」、「成為奴隸的第一天」。