小學二年級《我的媽媽》作文　阿媽一睇內容現青筋：聽朝瞓醒開庭

童言無忌惹出許多笑話！



一位媽媽分享就讀小學二年級的兒子學習寫作文的「處女作」，他以「我的媽媽」為題書寫，短短4句話卻讓媽媽哭笑不得。

許多網友看了也忍不住大笑，直呼「這已經不是藤條可以解決的事了」。

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一位媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文分享就讀小學二年級的兒子最近向五年級的姊姊學習寫作文，她表示等到孩子們睡著後，她在整理書桌時發現孩子練習寫的作文，短短4句話卻讓她哭笑不得，「明天早上醒來準備『開庭』」。小二的兒子以「我的媽媽」為題，寫下4句「我的媽媽很胖，我希望媽媽去參加相撲比賽，這樣媽媽就會是冠軍，然後有很多錢給我買玩具」，兒子的童言童語令她噗哧一笑，直呼：「不說了，藤條已經準備好了！」

網友們看完小朋友的作文也都笑了，直呼「我的冠軍媽媽」、「他長大後你就再也聽不到真心話了」、「這孩子太誠實了，需管教管教，讓他學會善意的謊言！」、「這已經不是藤條可以解決的事了」、「要幫忙打家暴專線嗎？」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】