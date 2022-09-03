買囤積症死者垃圾屋　女子花4年清理執到貴重財物　前屋主竟想搶

清理垃圾屋執到寶！外國1名26歲女子買下囤積症死者生前的垃圾屋，花了4年時間清潔整理屋內雜物，竟在垃圾堆裏找到前屋主的「傳家之寶」，包括現金、珠寶及古老婚紗等，惟原屋主的親友、即房子的繼承人知道後，竟要求女子歸還物品，被拒後更不斷騷擾她，女子對此感到氣憤，反駁「我拒絕歸還，從法律上說，他們無計可施」。



外國1名26歲女子買下垃圾屋，花了4年時間清潔整理，卻在垃圾堆裏找到前屋主的財物，包括現金、珠寶及古董婚紗等。示意圖，非涉事房子。（gettyimages）

綜合報道，外國很多囤積症患者死後屋裏堆滿雜物，繼承房子的親友不願意清潔整理，便會以低價出售整間房子，是為「垃圾屋」，而內裏的物品都歸購買者所有。

該名26歲女子於Reddit發文表示，指2018年5月買了1棟垃圾屋，是1間有6個臥窒、4個浴室的大屋，惟屋內的垃圾已堆到天花板，由於原屋主繼承人無法處理堆積如山的垃圾，因此決定出售，合約亦寫明大屋及屋內所有東西歸買家所有。

購入大屋後，樓主花了4年時間清潔整理，沒想到在垃圾推中竟然「執到寶」，發現有2萬美元（約15.6萬港元）、一些漂亮的珠寶及古董家具，而最令她驚嘆的是竟有1件保存尚算良好的40年代風格蕾絲婚紗，只要簡單修補就可以穿着。樓主坦言對婚紗「一見鍾情」，表示「雖然目前我沒有伴侶，但決定如果我結婚，一定會穿上它」。

外國1名26歲女子買下垃圾屋，花了4年時間清潔整理，卻在垃圾堆裏找到前屋主的財物，包括現金、珠寶及古董婚紗等。示意圖，非涉事房子。（gettyimages）

樓主修補好婚紗後，隨即穿上試身並戴上尋獲的珠寶，然後把照片發布到個人facebook，詎料前屋主看到照片後，竟要求她歸還婚紗和珠寶等物品，又形容它們是自己的「傳家之寶」。

樓主拒絕前屋主要求，明言「我拒絕歸還，從法律上說，他們無計可施」，更強調「如果這些東西對他們來說意義重大，他們應該自己打掃房子，而不是賣給我」。惟樓主拒絕之後，前屋主透過社交媒體不斷致電騷擾，令她氣炸，問其他網民該如何處理。

前屋主透過社交媒體不斷致電騷擾令樓主氣炸，問其他網民該如何處理。（Reddit載圖）

帖文引來網民熱議，大部份人都支持樓主做法，批評前屋主做法惡劣無理，「如果前屋主出於情感原因真的看重這些物品，應會主動向出錢購買，但他們沒有這樣做，而是要求樓主歸還，行為上似乎是貪婪而不是情感問題」、「完全就是想不勞而獲」、「妳投入了這麼多時間與金錢，是妳應得的」。也有網民提醒，事件反映在fb等社交媒體上載相片時要更小心謹慎。