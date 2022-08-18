買到碎屍！競投到「連環殺手迷你倉庫」　打開驚見多具碎屍崩潰

拍賣會貨品無奇不有，連肢解了的屍體都買到？新西蘭有家庭在拍賣會上投到無人認領的廢棄迷你倉（或儲物櫃，storage locker），回家打開發現裏面竟然有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。警方調查後追緝迷你倉庫原持有人，懷疑是連環殺手，法醫則正確認實際上有多少名受害者被殺。



法醫則正確認實際上有多少名受害者被殺。（網上圖片）

綜合外媒報道，這場拍賣會上周在新西蘭奧克蘭（Auckland）舉行。由於事前不可查閱迷你倉裏面的物品，故投得這個廢棄迷你倉的家庭回家後，打開倉門迎接「寶物」時，才發現了驚嚇恐怖一幕 ── 裏面的行李篋藏有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。

警方起初懷疑該家庭有份涉案，但之後已排除他們的嫌疑。目前警方循謀殺方向調查，正追緝這名懷疑「連環殺手」，法醫則在確認實際上有多少名受害者。

新西蘭有家庭在拍賣會上投到無人認領的廢棄迷你倉，回家打開發現裏面竟然有多具碎屍，嚇得崩潰立刻報警。（網上圖片）

目擊事件的鄰居表示，當日看到至少有3部靈車來到現場，還聞到惡臭，不清楚迷你倉內到底藏有多少具屍體，又說「我為這家人感到難過，因為他們完全與兇殺案無關」，並重複「太可怕了！太可怕了！」。

目前事件的鄰居表示，當日看到至少有3部靈車來到現場，還聞到惡臭，不清楚迷你倉內到底藏有多少具屍體。（網上圖片）

據報道，拍賣的廢棄迷你倉，是因相關公司客戶未支付租金，故以此方式作回收金錢。按當地規定，如果3個月未付租金，迷你倉就會被拍賣，拍賣時競投買家不可打開迷你倉任何箱或行李，遂投得前都不知內藏什麼，但仍有不少人會藉此「尋寶」，沒料到會發生今次可怕事件。