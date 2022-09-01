開學│阿仔唔願返學出2招鬼主意逃學　港媽頭痕：點令佢鍾意返學？

今日是開學日，莘莘學子又要上學去。不過有港媽於討論區發文訴說，兒子為了不上學經常「諗埋啲鬼主意」，曾試過藏起校服，又用唇膏在身上畫紅點假裝出水痘，她無助地問「有咩方法可以令小朋友鍾意返學呀？」。有網民指出，「會唔會係返學有啲令孩子反感嘅嘢？」、「直接問下你個仔啦，細路都要溝通㗎！呢度全部都只可以估，真係幫到你？」。



有港媽於討論區發文訴說，兒子每次放假後再上學，都會因害怕上學而哭泣。（《海岸村恰恰恰》劇照）

該名港媽於香港討論區以「阿仔為咗唔返學真係咩都做得出」為題發文表示，每到開學季節，她都既興奮又擔憂，興奮是兒子要上學，終於不用整天照顧他，可以享受個人時間，但另一方面，兒子每次放假後再上學，都會因害怕上學而哭泣。

她指出，兒子為了不上學，「真係咩都試做過」，她舉例兒子曾藏起校服，「之後扮嘢話校服唔見咗返唔到學」，但兒子沒想過她買了數套校服，「就算佢收埋一套，都仲會有第二套」。她又舉例，有次叫兒子起床上學，發現他全身滿布紅點，她擔心是否出水痘，沒料到原來「擦得甩」，「個衰仔竟然偷偷哋用我支唇膏畫一點點，喺到扮出水痘，好彩佢畫得衰，如果唔係真係俾佢呃到」。

有網民笑言「你個仔都幾聰明呀」，也有人擔心「咁細個就呃騙，小心佢嘅價值觀」。不少網民建議樓主應與兒子溝通，了解不願上學的原因，「可以見返班同學仔，應該頗開心㗎。樓主，你係咪先要搞清楚，為何你個仔唔鍾意返學？」、「仔仔係咪有唔開心所以唔想返學？」、「返學有否受到欺凌，得搞清楚」、「其實有邊個係鍾意返學㗎，我細個仲試過逃學添。不過唔鍾意到要諗咁多計，就要留意下係咪返得唔開心，有必要時轉校換個新環境都係好方法」。