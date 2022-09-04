暖心！小姊弟無大人陪出門行落馬路勁牙煙　陌生女報警兼隨行保護

幸好遇上好人！安徽一對小姊弟近日無大人陪同下在街上遊走，更走到馬路上無理來來回回的車流，幸好有陌生女子發現報警，並全程護送兩姊弟，最終警方到場送他們回家，原本兩人見父母不在家，決定結伴出外尋找。網民大讚幸好2小孩遇到好人，但批評其家長未有看顧好孩子，「要是真被拐賣了這個家不就垮了嗎？」。



小姊弟無大人陪就行出馬路，熱心女鐵騎在旁邊守護。（譙城警方微博影片截圖）

幸好遇上好人！安徽一對小姊弟近日無大人陪同下在街上遊走，更走到馬路上無理來來回回的車流，幸好有陌生女子發現報警，並全程護送兩姊弟，最終警方到場送他們回家，原本兩人見父母不在家，決定結伴出外尋找。網民大讚幸好2小孩遇到好人，但批評其家長未有看顧好孩子，「要是真被拐賣了這個家不就垮了嗎？」。

內媒報道，上月29日安徽毫州有對小姊弟在街上遊走，有名女子發現他們在路上走着，身邊又無大人陪伴，女童更和弟弟走了馬路。現場閉路電視所見，姊弟走在馬路，旁邊已經有汽車經過，其實很危險，騎電單車的陌生女子在旁邊慢駛保護。

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女民眾當時已報警，但怕小孩有危險，故在一旁當「臨時保鑣」等譙城警方譙陵路派出所警員到場才離去。警方到場後帶小姊弟上警車，連番問她們屋企資料，警員稱小姊弟因為父母不在家，想結伴外出尋找，最後譙城警方據2人提供資訊找到家長，並載兩人回家。

網民認為幸好小姊弟遇到的是暖心陌生人，「好人一生平安」、「真正的好人」、「現在丟個孩子真難」，不少人批評小孩的家長太粗心，「這做父母的也太大膽了」，而且兩孩子安全意識太低，家長應加緊教導不應讓2人隨便出門，「沒出事的時候不上心，要是真被拐賣了這個家不就垮了嗎？」。

（澎湃新聞）