殘忍！美孚2龜墮樓無人領　街坊質疑惡意掉出窗遺棄　最後咁處理

即使不愛動物也絕不應傷害！美孚有街坊日前發文，指座頭管理員於大廈對開發現2隻寵物龜，懷疑是從住戶的露台墮下，惟救起後無人認領。樓主得知龜隻墮樓位置後，質疑或有人將龜從寓所窗口丟出惡意遺棄，直言「令人好唔舒服」。由於其中1隻龜墮地後出血，樓主看不過眼決定代為聯絡動物組織求助，最終龜隻由愛護動物協會（愛協）接走跟進。



美孚有街坊日前發文，指座頭管理員於大廈對開發現2隻寵物龜疑從住戶的露台墮下，救起後無人認領。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

該名美孚新邨街坊於facebook群組發文，指從屋苑保安口中得知，有2隻寵物龜周日（21日）早上從住戶的露台墮下，跌於地面一家日本餐廳對開的垃圾桶旁。管理員其後把龜救起，放於保安室等待認領，惟主人一直沒有出現，「問（保安）冇人領會點算？似乎冇人有打算」。從她上載的相片可見，保安員將2龜放於水兜內，並寫有便條紀錄發現的位置及日期。

樓主得知龜隻墮地位置後質疑事有蹊蹺，直指事發地點的商舖設有簷篷，「冇可能就咁跌會跌到喺嗰度」，質疑「龜一係俾人惡意遺棄，一係俾人掉出窗口」。她對龜隻受傷感同情，「無論係邊樣，諗到屋企附近有啲咁嘅人住，都令人好唔舒服。養隻龜都養成咁，真係唔該乜都唔好養啦」。

保安員將2龜放於水兜內，並寫有便條紀錄發現龜隻的位置及日期。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

樓主續指，留意到體型較大的龜隻獲救後流血受傷，只好向網民求助處理方法，並按街坊建議聯絡了數間動物機構要求協助。最終愛護動物協會（愛協／SPCA ）回覆表示可代為處理，其後派出督察到事發位置帶走懷疑受傷的龜，並記下事發地點等詳情，以便之後跟進。

網民看過帖文都關心龜隻情況，「邊度肯幫咗先就揾邊度啦，流緊血， 唔好拖」、「龜仔一定要加油呀」，又質疑龜隻主人疏忽照顧，甚至如樓主所說有心惡意遺棄，才會一直沒有現身尋找寵物下落，「點解啲人咁衰？」。