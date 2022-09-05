餐廳要求食客自行用手機落單　網民熱議好壞　最不滿收加一服務費

近年香港愈來愈多餐廳都要求食客自行掃描二維碼下單，有港男日前於討論區發文問道「而家全部餐廳用晒手機落單係幾時嘅事？」，引起一眾網民熱議，贊成手機下單的人認為方便和不怕侍應「落錯單」。反對者認為用自己手機數據貼錢幫餐廳節省成本，又指出長者不懂用手機下單，而最重點是不滿自助下單和拿餐具之餘，還要付加一服務費。



有港男日前於討論區發文問道「而家全部餐廳用晒手機落單係幾時嘅事？」，引起一眾網民熱議。（《大叔的愛》劇照）

該名港男於連登討論區發文討論於餐廳用手機下單的問題，有網民指出「疫情之前已經開始，之後想縮皮就更加興用呢樣，月費2000至3000元左右，但慳返一個人手落單」、「好快自助入廚房自己煮自己食」、「遲啲大家可以㩒app控制煮食機械人，由自己控制電腦去煮嘢食」，帖文同時引起網民激辯好壞處。

支持手機下單的網民：



1. 社交恐懼X表示係福音

2. 方便啲，有時禮拜六日去啲餐廳食早餐好多人，舉高隻手幾分鐘都冇阿姐理你

3. 最緊要係落錯單，係個客責任，尤其是放題

4. 可以揀走呢樣加嗰樣，唔會驚個侍應聽漏咗

5. 有時啲員工會sell你叫多啲小食／飲品，用手機落單就唔使驚俾人sell

反對手機下單的網民：



1. 我畀錢仲要做埋你嗰份，我幫你落單又唔係收平啲

2. 用自己數據=貼錢幫餐廳cut cost（減成本）

3. 連menu都冇得揭，要我睇自己咁細個mon，張圖又細甚至冇圖，帶個老啲嘅去佢又唔識用，仲要讀畀佢聽

4.有啲餐廳有上網死位，又冇Wi-Fi，或者慢到X都唔知點落

5. 一人一碟都ok，一班人飲茶用QR code（二維碼）落單就煩到死

反對手機下單還要加一的網民：



1. 大把火鍋店自己落單但收加一，真心搵笨，一係就直接加價

2. 用手機落單都接受到，但最接受唔到係某啲餐廳繼續收加一，但落單自助，拎水拎餐具自助，唯一真係感受到服務就只係有人捧餐畀你同收錢嗰下，咁不如我自己入廚房拎同做埋手機電子支付啦