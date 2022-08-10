餐廳四捨五入結賬　女食客遭收多4毫勁嬲即舉報：在乎的是權益

愈來愈多餐廳或商店不收零錢，可能會免收1元以下「尾數」，或採用「四捨五入」方式入賬。深圳1名女子近日到1間連鎖餐廳用膳後，發現點選的食品總額為202.6元，但賬單上的應收金額卻「四捨五入」變成203元，她因而大感不滿，遂舉報商家濫收。事件引來網民熱議，更成為微博熱搜，有人認為她是小題大做，零錢歸齊頭是正常做法，但亦有網民聽完其說法後表示支持維權。



女子結賬時單據卻顯示食品總額為202.6元，惟應收金額則變成203元，她即向收銀員求問原因，對方一臉理所當然地告知「是要進上去的」。

根據《九派新聞》報道，1名女子日前在深圳某間小有名氣的連鎖餐廳用餐，結賬時單據顯示食品總額為202.6元，惟應收金額則變成203元，她即向收銀員求問原因，對方一臉理所當然地告知「是要進上去的」。

女子聽後感到疑惑，不明白何時有「反向抹零」的道理，雖然自己不差這4毫子，但被四捨五入進上去感覺不爽，離開餐廳後向消費者熱綫官網投訴舉報。上周二（2日）下午商家聯絡該名女子致歉，承認事件完全是他們的問題，「我知道你也不是真的在乎這四毛錢，這樣的收款方式是我們的不對，非常感謝你們反映這個情況」，並承諾會立刻改善，及將203元全額退款。

女子其後接受訪問時表示，如果權益受到損害要敢於反抗，「一開始我也會想，天吶會不會有人來報復我，但最後還是鼓起勇氣去舉報了」，認為下次遇到其他不公平的情況都會說出口，「在乎的不是這四毛錢，而是自己的權益」。

有網民支持女子的做法，認為4毫子雖少，但確實是消費者權益，「我不給你，你不能搶」。（Gettyimages）

有網民支持女子的做法，認為4毫子雖少，但確實是消費者權益，「我不給你，你不能搶」、「商家擅自改變了人民幣的最小單位」、「每個人都幾毛幾毛的賺，商家也能賺很多吧」，亦有人指「關鍵是為什麼不能四捨五入成200元」。