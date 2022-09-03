家長貼告示促好好管教狗隻：「小孩看到會怕」　狗主霸氣回覆獲讚

鄰里間禮貌相對，和諧共處當然最好，有台灣網民就分享了1張鄰居之間的互動告示，展示如何以說話的藝術，反擊街坊的投訴。有家長在別人家門前貼出告示，要求他好好管教飼養的狗，因「小孩看到會怕」，又警告下次看到狗隻時就會「修理牠」。不過面對這樣的鄰居，狗主禮貌而不失霸氣地親筆寫字回覆，讓網民都拍手叫好。



有家長在別人家門前貼出告示，要求他好好管教飼養的狗，因「小孩看到會怕」，又警告下次看到狗隻時就會「修理牠」。（FB「爆廢公社公開版」圖片）

該網民在facebook群組「爆廢公社公開版」分享1張街邊告示，相信是出自1位家長的手筆，稱因孩子看到該戶門前的狗感到害怕，要求狗主好好管教寵物，「哪天我小孩被咬傷了，你負責的起嗎？」，又指狗應「關起來、綁起來」，還警告說「下次讓我看到一次，我就修理牠，叫捕狗大隊」。

狗主其後用紅筆回覆，先禮貌地道歉「我對此相當抱歉，附上一個禮盒，我會多管教我的小狗」，下句卻話鋒一轉，直指「這塊地是我的名字，你小孩會怕，就不要走這，沒圍起來是給大家方便」，又霸氣表示「如果你小孩被咬傷，我會負責，但如果你修理我的狗，我一定修理你」，最後以「祝安好」作結。

網民分享1張街邊告示，相信是出1位家長的手筆，稱因孩子看到該戶門前的狗感到害怕，要求狗主好好管教寵物，「哪天我小孩被咬傷了，你負責的起嗎？」。（unsplash）

網民看完告示都大讚「高EQ」，直言對答顯出有修養與沒教養的差別，「這個屋主說話話風讚喔」，又認為如果那塊地是狗主，家長只能帶怕狗的小孩繞道，彼此少困擾。但亦有人指原則上狗還是要綁好，是狗主自保的措施，「要是發生事情，就不太能歸責狗跟其主人，也能讓別人免於恐懼授人以柄」。不過有網民則認出，該照片在2017年已流傳，笑言「隔壁小孩是大學生了嗎？」。