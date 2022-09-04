港媽問子女交家用佔人工幾成先啱？　網民話要分3階段：呢個隨心

交家用令很多年輕人頭痕！有港媽日前發文問子女應付「人工幾％」作家用，即引起熱議，部分網民認為家用屬「責任」問題，應交約20%才夠，但令人意外的是，不少家長認為「今時唔同住日」，家用隨心即可，無必要為子女帶來太大經濟壓力，有人提出子女家用問題應分3階段處理，包括未婚和家人同住、未婚但已搬走及已有自己家庭。許多家長都認為如果子女已有家庭負擔，「真係隨心就可以了」。



部分港媽認同應按人工百分比來收取子女家用。（《香港愛情故事》劇照）

家用問題隨時是家庭糾紛源頭，有港媽日前在「親子王國」討論區談及子女交家用問題，「應該係人工幾多%呢？」，即再引來熱議，有人笑稱已被子女問將來要付多少家用。網民意見大體分成兩派，部分人認同子女應按百分比交家用，例如10%至30%、甚至一半都有人提出，當中不少人覺得應交約20%人工作家用，認為這屬「責任」問題應按比例收取，否認這是貪錢，「只係想培養番佢一種責任感」。

部分家長則覺得現代已不同，家用隨心已可，只是不贊成工作後「一毫子都冇攞返屋企」，按百分比收不合時宜，尤其孩子剛大學畢業「人工唔高，又要裝身」，當付伙食費已可，「總之佢基本畀咗某個數就得，見而家初出道大多數都係畀三幾千」，亦有頭半年不交，之後付3000元，等升職加薪再加。

有家長覺得子女交家用是責任問題。（《香港愛情故事》劇照）

有家長則反駁不應用「責任」兩字來要求子女付家用，「我也會覺得養活自己子女，直到他們成家立室，是我做父母的責任」，他們有工作後家長金錢上的責任還比之前少了一部分。有留言則將子女分成階段去看，包括「如果未結婚同食同住20至30%、未結婚搬出去住10%心意啦、有家庭搬開住：隨心啦」。

許多人認同當子女拍拖結婚儲首期時，「真係少少當心意就得」，已有家庭更是可以「隨心畀」，「最緊要返嚟探我陪我食飯陪我傾偈」，不應被百分比束縛，子女成家後最重要是他們能常致電回家，「關心下我，有時間見下我，已經好好，每個人能力唔同，負擔又唔同，好難講」。

（親子王國）