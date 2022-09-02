有伏？外傭續約提3條件：加薪兼預支長期服務金　網民勸企硬拒絕

長期服務金都可以預支？有網民日前分享想跟已工作8年的外傭續約，但對方遲遲未答應，至近日開出3大條件，除要求加薪至6000元外，還要求預先支付長期服務金，為數約2.6萬元，樓主正考慮是否答應。不過，許多網民力勸樓主不應就範，質疑外傭有可能領取服務金後「跳糟」斷約或辭職，而且僱主與傭工之間，本身沒有預支長期服務金的做法，恐到時會出現爭拗，而該筆錢有可能被視作「bonus」無法討回。



樓主稱最近菲傭姐姐提出續約條件，要求預先收長期服務金。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在facebook群組「香港僱主討論區（外傭／鐘點／陪月／本地ee）」發文，稱希望與已在家中工作8年的外傭續約，但「我個姐姐話要攞咗長期服務金先續約」。她透露6月底已經問外傭想不想續約，但事情一拖再拖，至近日才答覆並提出3個條件，包括要返回菲律賓1個月、先付清所有長期服務金及每月薪金要6000元。

樓主透露現時外傭薪金4900元，多年來都會給多一點，坦言一家待外傭很好，「每日可以瞓晏覺4至6pm，晚飯我自己煮，佢只係負責洗碗」。疫情前一家去旅行都會送機票給她回菲律賓，「可能一年返兩次，可能寵壞咗」。如果對外傭要支付長期服務金，金額應為2.6萬元（下文附計法）。

有網民直斥「佢（姐姐）short 上腦？」、「咪傻啦，唔通佢話叫你預繳1年嘅人工畀佢先肯續約你又照畀咩」、「我會同佢講香港法例」，又擔心外傭可能想先領錢後再斷約。有人更列出3點拒絕原因，第一，她有機會領長期服務金後辭職、第二，即使預支給她，他日解僱時也要重新開始計數、第三，除非她達退休年齡，「如果係佢唔同你續約（任何時候），你都係唔需要俾長遠服務金佢嘅」。

外傭要求先領長期服務金才續約，許多網民認為有問題，絕無預支的做法。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民指出，外傭無論工作多久都不會有預支長期服務金的做法，「仲要係你炒佢or主動唔續佢約、佢先有得拎，佢自已resign係無得拎長服（無論做咗幾多年）」，而現在就付，他日有可能被視作特別獎金，倘出問題勞工處也可能判姐姐贏，「因為勞工處係冇提前比長期服務金嘅條例」。

有留言認為如果很想向外傭續約只能講個「信」字，對方有機會「攞住張約去斷你約，攞曬着數」，或續約後「個工人應該開始懶散、搞事、逼你炒佢，咁就長俸、1個月薪金、機票袋袋平安」，建議如果對方無心續約，應叫她主動辭職，「比我會覺得被要挾」。

據勞工處資料，外傭受《僱傭條例》保障，若外傭已連續為僱主工作不少於24個月，因裁員理由而遭解僱或不獲續約，僱主須支付遣散費。如外傭已連續為僱主工作不少於5年，非因犯嚴重過失或裁員而遭解僱或不獲續約，僱主便須支付長期服務金，但僱主無須要同時支付遣散費及長期服務金。

遣散費及長期服務金的計算方法如下：

（月薪 × 2/3） × 可追溯的服務年資*

* 不足一年的服務年期則按比例計算

以樓主的外傭姐姐月薪4900元工作了8年計算，即（4900元 × 2/3）x 8=26,133.3元



（綜合）