移英港男屋企炒咖啡豆　香味引鄰居上門　1舉動顯露和諧鄰里關係

近年不少港人移民英國，人生路不熟，總會擔心融入不到社會，不過有移英港男近日就為網民大派定心丸，發文分享因咖啡與鄰居結緣。他說自己每周都會在家炒咖啡豆，鄰居嗅到香味，敲門索取咖啡豆，其後他送了套咖啡濾杯給對方，又教授如何沖手沖及冷萃咖啡。數天後，鄰居知恩圖報，主動送單車和滑板車給他的小孩，他大讚「呢啲鄰里關係真係無得頂」。



有移英港男於網上發文表示，他每周都會在家炒咖啡豆，日前鄰居嗅到香味，敲門索取咖啡豆，數天後鄰居竟然主動送單車和滑板車給他的小孩。（fb群組「咖啡迷 We Love Coffee」圖片）

該名移英港男於fb群組「咖啡迷 We Love Coffee」發文表示，以前於香港每周都會在家炒咖啡豆1次，但不時都會被鄰居投訴「好大煙大味」，炒蝦膏通菜或煲中藥亦試過被投訴。移民到英國曼城後，他維持每周炒1次咖啡豆的習慣，每次炒1小時，從他上載的照片可看到，他於家中放置1部烘豆機，氣喉伸出花園，每次炒豆，氣味都會於屋外飄散，但左鄰右里都沒有投訴，不過他也強調，「我大煙係我衰，唔係話香港投訴我嘅人衰」。

他說，日前如常在家炒咖啡豆，鄰居突然敲門稱「我啲豆都就嚟用晒喇」，向他索取咖啡豆。其後他不時送些掛耳包咖啡給鄰居，但因實在太貴，而對方家中有膠囊咖啡機，因此趁着大特價時買了數條膠囊咖啡送給對方，「等佢頂下癮」，沒料到對方較想要掛耳包，最後他送了套濾杯給對方，又教授如何沖手沖及冷萃咖啡。

而鄰居收到「着數」也懂得感恩，他表示，過了幾天，鄰居送了1輛單車及滑板車給他的小孩，他大讚「呢啲鄰里關係真係無得頂」，不過他也猜測及笑說「或者英式虛偽叫我踩單車啦，唔好炒豆喇」。

移英港男分享因咖啡與鄰居結緣，網民大讚英國鄰里間有人情味，「真係炒到好大陣味，仲要係好耐都冇聞過嘅鄰里人情味」。（Julia Florczak@Unsplash）

網民紛紛大讚英國鄰里間有人情味，「有溫度嘅post」、「嘩你就賺晒啦，啲人情味呀」、「真係炒到好大陣味，仲要係好耐都冇聞過嘅鄰里人情味」、「好似返咗去以前嘅屋邨鄰舍關係咁」、「想搬去你對面」、「遠親不如近鄰，有共同嗜好更加難得，仲可以利用呢個機會，發展一下小事業」。

有網民表示，「香港咁細，你喺住宅玩呢啲咁大煙嘅嘢，如果你日頭炒我唔會投訴人嘅，不過好似燒衣阿婆同煲咖喱咁，乞人憎囉」、「香港個廚房放完部機，可以一日三餐都食咖啡豆都得了，因為冇位」。