移民英國港人列英國5大優點：終於似返個人　一句話反惹網民質疑

【移民英國】近年不少港人移民英國，有自稱移民英國的港人於討論區發文，指「嚟咗英國終於都覺得似返個人」，大讚「食物平」、「牛扒好味」、「水果鮮甜」、「港人守望相助」、「樓價平，一百萬已經買到6、700呎兩房」等。帖文引來網民熱議，形容是「真正獅子山精神」，惟亦有不少網民追問「（英國）邊區一百萬可以買到6、700呎兩房」，質疑樓主是否真的有移民英國。



近年不少港人移民英國。（資料圖片）

該名自稱移民英國港人於連登討論區以「嚟咗英國終於都覺得似返個人」為題發文，指英國「食物平，啲牛扒又平好夠肉味、新鮮，特別係水果，鮮甜到不得了」，又說當地樓價便宜，「一百萬已經買到6、700呎兩房，7、8000蚊已經租到500呎單位」。

樓主亦提到移民英國的港人守望相助，「香港人個種大家照顧，估唔到竟然係離開香港後先有咁大感受」，舉例「大家無分彼此唔計較，先到埗嗰啲落地後會畀好多提點後到埗的人，無你們我現在應該仲未有銀行戶口同租到樓」。樓主表示，未來都會主動幫剛到埗英國的香港人，「等佢哋早啲適應」。

樓主表示，未來都會主動幫剛到埗英國的香港人，「等佢哋早啲適應」。（gettyimages）

帖文引來網民熱議，有網民讚揚是「真正獅子山精神」、「香港人加油」，也有網民認同英國的水果味道不錯，「蘋果幾好食」、「橙同西瓜都幾好，當然冇得同日本個啲比」、「啲水果真係好好食」。惟亦有網民不認同，「水果鮮甜嗰下我就唔係好認同，我覺英國嗰啲水果有啲垃圾，除咗士多啤梨」、「利申住英國，啲新嚟嘅成日吹牛扒平真係好煩，你份人工夠少左啦」、「做二等公民好慘」、「係似返個人，不過你就食唔到好多喺香港先食得到的嘢」。

另有不少網民質疑樓主是否真的有移民英國，追問「邊區一百萬可以買到6、700呎兩房？」、「一百萬點買啊？」、「水果甜啲同一百萬買到600呎，已經知你X吹啦」、「喺香港扮喺英國嘅人」。對此樓主未有回應。