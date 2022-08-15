移民英國港人力數香港12宗罪　1句狂言惹公憤：好幼稚及心胸狹窄

【移民英國】近年不少港人移民英國，當中各有原因，但有移民港人發文批評香港及香港人12宗「罪」，包括「街好核突」、「嘢食好垃圾」、「香港人好嘈」等，旋即引來其他移英港人及網民一面倒「圍攻」，斥責樓主幼稚及心胸狹窄，直指：「做人要飲水思源，移咗民啫，有必要貶低自己土生土長嘅地方嗎？」



有移民港人發文批評香港及香港人12宗「罪」，包括「街好核突」、「嘢食好垃圾」、「香港人好嘈」等，引起公憤。（gettyimages）

該移民英國港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，提醒移民英國的人要有心理準備，「頭一年你可能仲on X覺得香港正，因為係一種情懷」，惟移民外國數年後，就會有完全不同感覺。

樓主列出香港及香港人12項「罪狀」，街道、食物、香港人行為都被批評得似是「一文不值」：

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帖文隨即引來其他移民英國港人及網民公憤，認為英國與香港各有優勝之處，說話毋須太盡太極端，「做人要飲水思源，移咗民啫，有必要貶低自己土生土長嘅地方嗎？」、「你每句説話都代表緊你係井底蛙」、「成篇嘢睇唔落去，好負能量，自以為好優越」、「每個地各有優點，我都唔明點解要咁踩自己出世嘅地方」、「好幼稚及心胸狹窄」、「太極端」、「本是同根生，相煎可太急」。

不過也有小部份網民支持文章觀點，認為，「樓主講嘅嘢都幾中point，雖然有啲mean」。