公屋｜父購入租置單位　港女除名欲再申請單人公屋：房署畀唔畀？

一生人只有1次公屋上樓機會？有女生在討論區發文，指自己本來與父親同住公屋，但早前已除名，其後父親以租置計劃購入單位，惟最近她希望再以單人身份輪候公屋，因而求問「會唔會房屋署唔畀呢？」。



有女生在討論區發文，指自己本來與父親同住公屋，但早前已除名，其後父親以租置計劃購入單位，惟最近她希望再以單人身份輪候公屋，因而求問「會唔會房屋署唔畀呢？」。（資料圖片）

該女生在香港討論區發文，指自己早前在公屋戶籍上除名，本來與她同住的爸爸其後透過租置計劃購入該公屋單位，她最近希望以單人身份再次申請公屋，因自己已非「認可住客家庭成員」，擔心將爸爸的租置公屋住址作為申請住址，房署會拒絕申請，「即是話畀房署知我私下偷住」、「唔批我申請單人公屋，仲反話我私下偷住大件事」。

網民都認為樓主可照用其父住址申請公屋，因已購入單位，住戶人數應不受限制，「買咗冇人再理住幾多人」、「除非業主喺未補價前未經批准出租俾人，實際上業主和家庭成員喺唔喺度住，又或者俾咗其他人都無罰則」、「公屋買咗等於私樓，邊個理你住咩人」。

根據房委會資料顯示，申請者如在各項資助自置居所計劃，例如居者有其屋計劃/私人機構參建居屋計劃、重建置業計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃、自置居所貸款計劃和置業資助貸款計劃等的家庭成員，在取消其有關記錄後，只要符合公屋申請資格便可即時遞交公屋申請表，故此樓主理應可再申請公屋。