公司廁所驚見情趣用品　30歲女前輩默默取回　同事一聽水聲更尷尬

在公共空間遺下私人物品事小，但如果是情趣用品，或會引來無限遐想。台灣有女網民分享指，近日在公司廁所的洗手台上發現1件性玩具，怕別人誤以為是她留下，遂在全公司面前溫馨提醒一下，結果1名30多歲的女同事默默地認領，還聽到沖水聲，令樓主不禁尷尬道「你要我以後怎麼面對那個廁所」。



有女網民分享指，近日在公司廁所的洗手台上發現1個情趣用品，怕別人誤以為是她留下，遂在全公司面前溫馨提醒一下，結果1名30多歲的女同事默默地認領。（Dcard討論區圖片）

該台女在Dcard討論區以「在公司廁所看到情趣用品」為題發文，指自己在1間只有4人的小公司工作，當天只有老闆丈夫、1位快50歲的男同及1位30多歲的「女前輩」上班。台女一走進廁所，驚見洗手台上有1個情趣用品，旁邊還有疑似用來收納它的黑色絨布袋。

她心想若果這時候出去，大家必定以為情趣用品是屬於她的，唯有反客為主，一上完廁所走出去就大聲宣布「那個…廁所有東西喔」，沒想到那位女前輩即默默走進去取回，還聽到她進去後有沖水的聲音，令樓主更感尷尬。她說中午還要來了1個全公司聚餐，都完全不敢跟女前輩對眼，「你要我以後怎麼面對那個廁所！哭啊！」。

帖文引起網上熱烈討論，不少網民都難以相信在公司洗手間會發現這東西，笑言「她可能是便秘需要通一下」、「說不定人家在練括約肌」，亦有人指自己看到也不知道是什麼，我說不定還會幫忙拿出來問這是誰的東西留在裏面」、「我還以為那是門把」、「別騙我，這車窗擊破器吧？」。