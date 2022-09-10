輪班vs固定工作時間邊樣好？網友列返輪班3大好處　被1句名言KO

不少打工仔都希望找到一份按辦公室時間（office hour）定時返工、放工的工作，認為輪班工作（返shfit）時間不固定會影響休息，甚至對健康有害。不過有網民最近就於Facebook專頁上投稿表示寧願選擇後者，即使是通宵更亦不拘，即引來熱議。有人認同樓主看法，指出輪班工作不需限定於周六日放假更具自由度，亦有人指出「追更」很傷身，不過話題很快就被網民的1句名言「KO」。



有網民於Faceboook專頁「奴工處」上投稿，表示更喜歡輪班工作，引起網絡熱議，有人稱「返shift」不需限定於周六日放假更具自由度等，亦有人不認同指會影響休息。（《深宵更》節目圖片）

有網民於Faceboook專頁「奴工處」上投稿，表示自己對輪班工作的看法與大眾相反，認為「office hour固定時間攞命得多」，又稱通宵亦無所謂，只有由夜更轉回早更時會較辛苦。

不少人表示認同，指出「返office hour放工放假周圍都係人」，而輪班工作好處是「放假唔使同人迫」、「平日放假方便到銀行辦事」。但亦有人指出，若輪班工作時間表編排得差，例如前一天夜更，接著後一天早更，便很影響休息；有網民表示，年紀越大越不會選擇輪更工作，嘆謂「後生細仔都還可以，我年紀唔細只想準時返工放工、準時放假」。

另有人理性分析，指輪班工作通常都有加班費或「補鐘」，一般辦公室工作卻沒有，但指兩類工作發展不同，難以比較。而討論很快被網民1句「KO」，指出「返工本身就係攞命」，引起不才少人共鳴。