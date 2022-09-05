乜話？同事返工長戴耳機聽不到旁人說話無歉意　打工仔欲公審惹議

有人喜歡同事間有「社交距離」，但有人就不喜歡同事間「零交流」，如何是好？有打工仔日前發文，指公司有位同事每天回到公司就會戴上耳機，不但聽不到同事打招呼，有時聽不清楚公事時又一句道歉也沒有。樓主認為工作時不應再戴耳機是基本常識，就算真的要戴也應確保能聽到別人說話，因此不能接受同事的行為，更崩潰地問「佢接受嘅究竟係咩教育」。



該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司有位同事每日都戴耳機塞着耳朵，「同佢講早晨又聲（聽）唔到、同佢講公事又聽唔到」，每次也要加大聲量與其說話。樓主又指這位同事知道其他人與自己說話後，並不會即時除下耳機，而是「先除低一邊耳機聽一聽你講嘢，隔唔知幾耐先除低晒兩邊耳機」。

樓主稱自己如果聽不清別人說話一定會先道歉，再請求對方重復一次，但這位同事「咩表示都唔會有，淨係講『吓？你講多次？』」，令樓主覺得他連基本社交禮儀也缺乏，更在帖文崩潰稱「救命……佢接受嘅究竟係咩教育？！」。樓主又認為其實一返公司就應該要準備工作，「唔知係唔係我嚴苛，我覺得返到公司最好就唔好再戴耳機，或者戴都無所謂，但真係確保自己係會聽到人講嘢」。

有網民認為有些人戴上耳機工作，就是不想受其他同事騷擾，但有人就覺得如果對工作表現產生負面影響，就應該要向上司報告。《認識的妻子》劇照

帖文引來網民熱議，有人支持樓主，認為該同事的工作態度不認真，「返工都戴耳機，玩玩下咁」、「請佢返嚟聽歌？」、「佢依家係影響到公作交接，要向佢上司、HR求助啦」。

但亦有不少人覺得要視乎工作類型，有些工作不需對客或者公司沒有明確規範，不應一概而論；另有人認為樓主多管閒事，認為有些人對外界聲線敏感，戴上耳機反而能更專心工作，「無錯，係你太嚴苛，其實關你咩事」、「最大問題係你當正自己係佢上司」、「有時戴住耳機反而做嘢更專心」、「我都係鍾意塞住隻耳，唔想聽啲人講是非同無謂嘢」。