月餅囤積症？家人儲完口罩儲月餅　塞爆雪櫃勁誇　女生：真係好癲

中秋佳節臨近，有網民日前發文，指家人分別收到不少街坊鄰里及朋友送贈的月餅，但她們一家四口吃得不多，只能先放到雪櫃延長保鮮期慢慢吃。縱然她勸過家人多次，請他們不要收下太多月餅，但家人仍一意孤行「囤月餅」，令雪櫃被月餅堆滿，她不禁直言「我屋企人真係好癲」。



樓主在討論區發文稱家人收下了朋友及鄰居所贈的大量月餅，不知何時才能吃完，於是把月餅放入雪櫃延長保鮮期。有網民就指自己家中的情況雷同，建議樓主可以考慮把月餅捐贈給基層市民。（香港討論區圖片）

該女生在香港討論區以「雪櫃入面全部都是月餅」為題發文，稱未到中秋她就已經以月餅當主食，「配杯熱茶，咁就一餐」。事源其一家四口廣結善緣，不少朋友及街坊都趁中秋佳節送月餅給他們。然而數量太多，加上樓主其實並不十分喜歡吃月餅，往往堆滿家中，令她煩惱不知如何才能吃光，「點解要咁樣『祝福』人哋」。

樓主又稱已提醒過家人多次，不要收太多月餅，但家人似有囤積癖好，平日除了囤積口罩，中秋節又愛儲月餅慢慢吃，「佢哋心目中係無食唔晒呢個概念」。為了延長保鮮期，樓主家人只好把月餅放到雪櫃，結果「逼爆」雪櫃，「一打開雪櫃，全部都係月餅」，甚至連隔夜餸也放不進去，每晚也要勉強把餸菜吃光，令她直言「口罩恐懼完…到月餅恐懼」。

帖文引來網民熱議，有不少網民見到圖片都表示「太誇張」，又表示與樓主有相同「噩夢」，「見到都飽」、「收得太多已經唔係祝福」、「年年中秋我屋企都十幾盒月餅，叫極唔使送月餅但硬係年年都收到，次次都食成個幾兩個月」、「真！年年食到國慶都仲食緊」。

有人就建議樓主下次可以先拒絕收下月餅，又或者請送贈者把月餅捐贈出去，「樓主可事先謝絕其他人送月餅，請他們捐給有需要嘅人」、「食唔晒送畀啲弱勢社羣好等佢哋有個佳節」、「請人捐出去，為自己同家人積福才是真正祝福」。