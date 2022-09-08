辣醬發酵過度突爆炸　女生睡夢中被炸醒　驚見宿舍變「命案現場」

雖然踏入秋季，天氣仍然悶熱，食物若沒有好好保存，隨時得不償失。南京早前發生奇葩爆炸意外，1名女高中生將家人自製的辣醬帶到宿舍打算與室友分享，沒料辣醬在室溫擺放的密封罐內發酵過度，產生過多氣體引發瓶子爆炸。女生們在睡夢中「被炸醒」，崩潰發現廚房內的天花、牆壁及煮食器具被濺成一片紅，猶如兇案現場，只能無奈笑言「一輩子都不會忘了貴州的辣醬」。



南京早前發生奇葩爆炸意外，1名女高中生將家人自製的辣醬帶到宿舍打算與室友分享，沒料辣醬在室溫擺放的密封罐內發酵過度，產生過多氣體引發瓶子爆炸。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，南京有女高中生早前從家鄉貴州帶了1罐名為「酸」的辣椒醬回到學校宿舍，打算與室友分享。女生將辣醬放於廚房內室溫存放，沒料在約20多度的環境下僅放了2星期，還未及打開食用便發生「悲劇」。

原來女生並不知道，辣醬製成後會繼續在罐內發酵並產生氣體，而存放醬料的罐子亦屬密封，因此當罐內辣醬隨時間發酵，罐內的氣體便愈來愈多。直至本周日（4日），罐子內的氣體終於承受不住壓力引發「爆炸」，衝力將辣醬統統從罐內濺出，噴濺到廚房內的天花板、牆身及煮食爐具上，令整個廚房也充斥刺鼻酸辣味。

爆炸的聲響將女生及室友直接「炸醒」，起初眾人還未知發生何事，直至她們看到廚房內猶如血迹四濺的「兇案現場」，才驚覺事件的嚴重程度，「那個是貴州的室友帶來的，她媽媽自己做的槽辣椒。我們當時本來還在睡覺，一開始都很懵，然後看到宿舍到處都是『酸』就覺得很崩潰，但是又覺得很搞笑，這輩子都不會忘了那個貴州的酸」。

網民看過事發過後的廚房相片也直呼恐怖，爆笑留言指「隔着螢幕覺得味兒很大，已經在打噴嚏」、「整個學期都有味道了吧」、「可以安心繼續睡了，驅蚊蟲效果好」。亦有人提醒存放發酵食品需小心，「裝有正在發酵食品的容器，一定要注意適時放氣，否則後果很嚴重，還可能傷人」。