誤信洗衣機可做豆沙餡　內地女實試致爆炸報廢　一屋紅豆漬超恐怖

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-04 11:00

工具雖然可以幫助減輕工作，但使用失誤隨時出事！內地最近有女子誤信朋友所言，以洗衣機製造紅豆餡，結果令洗衣機「爆炸」之餘，牆上亦都被炸得「豆」漬斑斑！

黑龍江1名女子因為誤信朋友所言，以洗衣機做紅豆餡，結果令洗衣機爆炸報廢。（網上短片截圖）

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黑龍江省牡丹江1名女子早前在網上爆料，表示早前和朋友聊天的時候提到自己想食豆沙包，但就覺得做豆沙餡實在太麻煩了，於是朋友建議她可以用洗衣機代勞。女子雖然沒有聽過可以這樣做，但因為朋友是這樣說就信到十足。事前她先將洗衣機徹底清潔1次，將豆沙放進去之後就開洗衣機洗豆沙。

就在豆沙餡在洗衣機內似乎即將成形的時候，洗衣機竟然「爆炸」了，機內的豆沙餡更被炸飛到牆上及地上，猶如慘烈的兇案現場。女子表示，事件令洗衣機因為滾筒變形而報廢，而且自己事發前幾天才大掃除，現在又要重新打掃。

洗衣機做紅豆餡事件引起網民討論，不少人都認為做法本身不可行。（資料圖片／歐陽德浩攝）

不少網民都覺得事件難以置信，笑言女子與朋友「一個敢說一個也敢幹」。亦有人認為事件原理上沒有錯，但女子應該先把紅豆放進洗衣袋。不過亦有網民質疑，洗衣機內部都充滿污漬，「就算不爆炸也不能吃」。

（網易新聞、微博）

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