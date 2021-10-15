爆炸桃│女子超市買桃子個個裂開似爛桃　阿媽：街邊執返嚟？

世界上無奇不有，生果外形奇特並不代表不好吃，河南有女子於超市見到名為「爆炸桃」的桃子，覺得很稀奇，好奇下買回家嘗嘗，覺得味道不錯，「挺甜的」，惟媽媽卻嫌棄桃長得太醜，甚至質疑：「這是撿來的桃子嗎？」女子無奈之下便回到超市拍片給媽媽看，影片曝光後，外形奇特的桃子瞬間引起熱議，不少人都說想吃吃看。



河南鄭州的孫女士日前逛超市時，看到名為「爆炸桃」的桃子，覺得很稀奇，好奇下買回家嘗嘗，卻被媽媽質疑她是從路上撿來。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

居於河南鄭州的孫女士，上周六（9日）逛超市時看到名為「爆炸桃」的桃子，覺得很稀奇，買回家吃後覺得還不錯，形容味道「挺甜的」。但由於其媽媽從沒見過這種桃子，質疑她是從路上撿來，「超市裏面怎麼會賣這東西呢？」，還直桃子「難看」。

孫女士為了證明桃子真的是從超市買來，翌日再到超市拍片，從影片中可看到「爆炸桃」外表黃褐色，有多處裂縫，呈「笑口」形狀，讓人懷疑是否爛掉，賣相比一般大眾熟悉的桃子品種差，但1斤售5.68元人民幣（約7港元），價格不算便宜。媽媽看到影片後，終於相信桃子的來源，孫女士則打趣地問，若在路上看到這種桃子會否撿走？媽媽堅定地說「我不撿」，令人哭笑不得。

「爆炸桃」1斤售5.68元人民幣（約7港元），價格不算便宜。（微博影片截圖）

對於桃子裂開的原因，孫女士猜測，可能因為今年河南雨水較多，桃子都炸裂了。不過，其實「爆炸桃」並不是新品種，而是冬桃晚熟品種，別名叫「開口笑桃子」，這種桃子成熟後會有多處裂開，但不會爛掉，而是在裂開的部位重新長出果皮。雖然「爆炸桃」其貌不揚，但含糖量高、充滿果汁、桃香味濃郁，口感不輸水蜜桃。

網民紛紛留言說，「這賣相確實影響食欲」、「這個桃子的外觀看起來太像是壞桃子了」；有人則說「其實這種桃子很好吃的」、「歪瓜裂棗味道好」，不少人更稱想買來吃吃看。

（綜合報道）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

大眾果欄負責人陳先生教大家點揀靚水蜜桃！

+ 1

同場加映：日網民教快靘正開水蜜桃大法

同場加映：心理測驗｜鍾意食咩生果反映你嘅城府 愛吃水蜜桃的竟然...

