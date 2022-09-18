貧困大學生做外賣步兵3年賺生活費　歷盡甜苦　盼憑努力改變人生

「我自己都係一個窮困嘅家境出身，我哋改變唔到呢個事實，但係我哋可以改變行動，同我哋嘅心態，得閒嘅時候返多啲兼職」，現年21歲的阿文出身自單親基層家庭，1歲時爸爸不幸離世，身為獨生子自小就與媽媽相依為命。孝順生性的他15歲起就踏入職場於快餐店做兼職，幫補生活開支，升讀大學後，眼見外賣員工時彈性，於是3年前就投身外賣平台戶戶送（Deliveroo）「步兵」行列，沒料到這份工作竟對課業帶來幫助。現時就讀理工大學地產及建築測量系四年級的阿文，送外賣時細心觀察下發現香港不少大廈都出現樓宇結構問題，他將相關發現應用於課業上，寓工作於學習，一舉兩得。



現年21歲的大學生阿文於3年前投身外賣平台戶戶送（Deliveroo）「步兵」行列。（歐嘉樂攝）

阿文雖年紀輕輕，但工作經驗已十分豐富，他讀中學時就善用星期六日及長假期做兼職，曾做過快餐店及餐廳侍應，亦做過倉務員。不過阿文沒有因只顧上班賺錢而荒廢學業，勤奮好學的他成功考入理大地產及建設測量學系。

近年外賣平台發展蓬勃，彈性上班的優勢吸引不少人入行，阿文亦不例外，於2019年時就成為「步兵」，他認為自己為人活潑好動、「Sporty（運動型）」，因此喜歡遊走各區送外賣，而且更能自由分配時間，兼顧學業、陪伴媽媽和相約朋友打熱愛的排球。

阿文現時每逢周末於午膳及晚膳繁忙時間「上線」共4至8小時，主要於荃灣區、葵青區及美孚送外賣，每月平均能賺取2000至3000元人工，形容是「多勞多得」。他認為，送外賣最辛苦是日曬雨淋，加上葵青區較多山路，做「步兵」夏天時體力需求更大。不過送外賣也為他帶來不少難忘經歷，他憶述有次顧客一次過購買了很多食物，派單系統派了兩名「步兵」一同送外賣，他與另1名「步兵」於路上閒聊下，竟得悉對方原來是於理大同1個學院就讀，十分有緣。

阿文指出，他遇過的顧客大多也很友善，最記得有熟客每次都會於同1間餐廳叫外賣，他每次送餐都獲得10至20元「貼士」。他又憶述，試過有次走錯路遲到，顧客也願意體諒，更送上飲料道謝，向他說聲「辛苦晒」；此外他於「離線」時去相熟餐廳吃飯，店員都認得他並打招呼。

身為讀建築測量的學生，阿文比起他人對大廈樓宇結構問題更具敏銳性，並立志畢業後成為建築測量師，而送外賣期間，他留意到香港不少工廈都有鋼筋外露及石屎剝落情況，私樓則有僭建問題如天台屋，他將這些發現應用於課業中，同學們也覺得寓工作於學習很有趣。訪問當天，阿文帶我們到荃灣一棟工廈，點出問題處，指出其中一處牆角位石屎出現裂痕及剝落，若沒及時修補，有機會整塊剝落；另有一處梯級石屎剝落至鋼筋外露，有機會塌下，影響梯級高低，造成危險。

外賣員需要付出的勞力比其他職業更多，不過阿文表示，媽媽樂見他做外賣員，認為他好動的性格很適合，他亦不時與媽媽分享送外賣的經歷，兩母子多了聊天話題。他說，媽媽目前未有要求他交家用，惟他也沒有問媽媽拿零用錢，大學學費是申請學資處的「資助專上課程學生資助計劃（Grant Loan）」支付。他現時除了做外賣員，亦身兼多職，於理大任研究助理及做建築測量業相關兼職，長假期時工作多些，1個月就能賺取逾萬元，維持自己的生活開支，他笑言「當係自己養自己」。

家境貧困未有令阿文意志消沉，反倒令他更積極向上，希望憑努力改變人生，他勉勵同樣面對經濟困難的大學生，「我自己都係一個窮困嘅家境出身，我哋改變唔到呢個事實，但係我哋可以改變行動，同我哋嘅心態，得閒嘅時候返多啲兼職，唔一定要做外賣，可以因自己嘅興趣同個人特質而定」，又建議可透過努力讀書取得助學金和獎學金，減輕家庭負擔。