單身胖女因睇相師傅1句話唔減肥　朋友擔心健康　網民：咁大整蠱

睇相師傅「靠害」嗎？有港女於討論區發文表示，有名長期單身的朋友兩個月前被媽媽「捉」去睇相，該名大師稱單身是因為一直嘗試減肥，「當佢一想減肥，佢啲桃花運連埋啲肥一齊減埋」，建議朋友不減肥自然就會有桃花運。結果朋友相信大師的話，不減肥的同時還不斷吃，近月愈來愈肥，她嘆道「咁樣落去真係好擔心佢健康」。



有港女於討論區發文表示，有名長期單身的朋友早前去睇相，被大師建議不減肥自然就會有桃花運，結果朋友相信大師的話，不減肥的同時還不斷吃。（《月半愛麗絲》劇照）

該名港女於香港討論區以「女仔朋友聽完呢句說話之後，佢決定唔再減肥」為題發文表示，該名朋友身高150厘米，但體重有60多公斤，不是纖瘦型女生，平日一群人拍照時都習慣站在他人身後，避免擋到鏡頭。由於朋友長期單身，所以兩個月前被媽媽「捉」去睇相，該名大師稱因朋友想減肥才導致桃花運流失，建議不要減肥，自然就會有桃花運，並說「佢瘦咗之後個樣會好乞人憎，到時更加冇男人埋身」。

她續說，朋友盡信大師的話，不但不減肥，還不斷吃，「諗住肥啲桃花運就勁啲」、「可以咁樣搵到好碼頭」，結果兩個月以來「又肥咗」，走路也會出汗，見到也覺得辛苦。她表示，並不相信肥與桃花運有關係，認為有沒有桃花運也是其次，「咁樣落去真係好擔心佢健康」，又指出「食肥好易，瘦返就好難」。

樓主指出，朋友盡信大師的話，不但不減肥，還不斷吃，「諗住肥啲桃花運就勁啲」、「可以咁樣搵到好碼頭」，結果兩個月以來「又肥咗」。（《月半愛麗絲》劇照）

不少網民認為不應盡信「睇相」大師所說，「師傅咁大整蠱」、「睇相佬X吹就信，冇腦」、「個大師擺明搵笨」、「BMI應該屬於輕肥，咁佢停止（減肥）之後係咪真係有桃花？如果一兩個月都無，證明個大師係流料」、「個風水師X噏累死人，除非過瘦。如果係唔夠瘦或過肥，就係藉口，十個男人鍾意瘦嘅女人，靚就更加唔使諗，男人更鍾意。如果唔夠靚唔夠女人味，就要瘦搭夠」。

有網民指出肥胖會影響身體健康，「刻意去增肥後果好嚴重」、「唔減肥都唔使增肥，正常飲食，唔好暴飲暴食」、「我寧願無桃花，太肥喇，對身體唔好」、「睇下佢想要桃花定健康」，有人認為「如果有桃花，但係又高脂又高血壓，好事定壞事？一個人生活健康，有自信就會活得開心，自然會吸引到異性，就算肥少少，或者瘦少少，who care（誰會理會）？」、「其實係咪借機唔減咋？」。