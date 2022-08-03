韓吃播網紅3年前成功減肥爆紅　最新照片曝光超狂再進化驚呆網友

相信愛看韓國吃播的朋友對—Yang Soo Bin（梁秀彬）這個吃播主都不會覺得陌生吧？早前，她因成功減重25kg激勵了不少想減肥卻又堅持不下去的網友。日前她再Post出自己最新狀態，再次讓全網驚嘆！



日前，韓國知名網紅兼YouTuber Yang Soo Bin為了紀念自己減肥3周年，透過個人InstagramPO出了最新瘦身前後對比照讓網友們再次驚呆！透過對比照可看見，往日她穿超大碼的T卹及牛仔褲都只是剛剛好，到現在穿上直接空出了一圈的對比，可見這3年來的變化真的非常明顯，無論是身材還是臉型的變化幾乎可用判若兩人來形容！

點圖看看梁秀彬減肥前、減肥後及最近「再進化」的對比照：

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以前Soo Bin自認是名吃貨且食量非常大，於是就當起了吃播主，而她的吃播影片也都深受大眾的喜愛，但她胖的原因並不是吃太多所導致的，而是她患有小胖威利症。因此，她一直都非常苦惱自己的體重和身材，嘗試過各式各樣的瘦身方法，但都沒辦法堅持下去。直到3年前她被檢測到身體出現了健康問題，於是她為了自身健康就下定決心減肥，而體重曾最高達131kg的她，如今已瘦到了83kg，狠甩48kg成功瘦身且身體健康問題也改善了！

此外，她在努力瘦身的3年裡都會不定時通過個人IG分享自己的減肥心得和努力運動的畫面，她透露自己除了控制飲食以外，每天都會堅持做各種有氧和無氧運動，讓網友們都紛紛讚歎她的毅力，同時也讓不少想要減肥的網友重新找到了希望！所謂只要有恆心，鐵柱都能磨成針！只要有毅力，沒有什麼是不能辦到的事情～想要減肥的你一直沒動力？那你就得趕緊去到Yang Soo Bin IG看看她激勵的減肥過程了！

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