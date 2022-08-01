恐怖虐兒！毒打5歲女迫舔糞致半癱失明　魔鬼保母1句惹公憤改重判

虐兒行為絕不能姑息！台灣宜蘭無牌保母曾冠羚與丈夫許鈞恩，以每月2萬新台幣（約5200港元）照顧5歲大的蘇姓女童，惟夫婦竟多番虐待女童，包括毒打、逼喝尿、舔糞便穢物、抓腳倒頭旋轉等，導致女童右半邊癱瘓、右眼失明、左眼視力亦僅剩些許。一審原判曾冠羚8年、許鈞恩9年刑期，惟檢察官認為判刑大輕上訴，台灣高等法院認為2人惡性重大，日前加重2人懲罰，改判各10年6個月刑期。



5歲大的蘇姓女童遭毒打、逼喝尿、舔糞便穢物、抓腳倒頭旋轉等，導致半邊癱瘓、右眼失明、左眼視力亦僅剩些許。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，蘇姓女童母親因工作關係，2021年2月委託無牌保母曾冠羚及許鈞恩夫婦，以每月2萬新台幣價錢全天候照顧女童。但2人與女童同住的1個月裏，竟連番虐待女童，包括毒打、逼喝尿、舔糞便穢物、抓腳倒頭旋轉等，直至同年3月女童口吐白沫被送院始揭發事件。

醫生檢查發現，女童身上有數十處挫傷及瘀傷、頭部有鈍傷、創傷性硬腦膜下出血等，其右半邊癱瘓、右眼失明，左眼視力亦僅剩一點點，疑遭家暴或凌虐，故通報警方，警方則依「妨害幼童發育罪」起訴2人。

高院最終認為曾冠羚、許鈞恩虐童手法惡劣，撤銷原審判決並加重2人懲罰，改判2人各10年6個月刑期。（資料圖片）

一審宜蘭地方法院認為，2人只因認為女童難管教，竟發泄、凌虐且手段殘忍，讓女童受重傷，而曾冠羚是收費工作的保母，對女童有更高照顧義務，惟她事後還透過通訊軟件指示許鈞恩串謀作供，毫無悔意，判曾冠羚9年、許鈞恩8年刑期。

全案上訴高院。檢察官認為刑度過輕，應成立「重傷害罪」，故上訴到高院。高院開庭時，2人承認罪行，但認為判刑太重，請求法院輕判， 法官詢問2人是否有洽談和解事宜，許鈞恩則說自己沒有錢談和解，但有帶2萬新台幣（約5200港元）要賠償給對方，1句辯解隨即引來現場譁然。

高院最終認為曾冠羚、許鈞恩虐童手法惡劣，撤銷原審判決並加重2人懲罰，改判2人各10年6個月刑期。全案仍可上訴。