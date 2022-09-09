英女王逝世｜港網民引《皇后大道東》歌詞　貼女王頭像硬幣悼念

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。作為英國史上最長壽君主，她1952年登基，直至香港1997年回歸，她當了港人近三分一殖民管治時期的「事頭婆」。其逝世的消息令不少網民不捨，紛紛在社交平台以不同方式悼念，包括貼出印有英女王伊利沙伯二世頭像的硬幣照片，以及分享《皇后大道東》的歌詞。



英國王室當地時間9月8日宣布利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安祥離世，享年96歲。（RoyalFamily Twitter圖片）

本港時間昨日（8日）晚間，白金漢宮發表聲明稱英女王健康狀況引起醫生憂慮，正接受醫療監察，並傳出王室成員陸續趕往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，令全球各界都關注英女王的情況，而英國廣播公司第一台（BBC One）中斷原有播放節目計劃，改為新聞直播，直至凌晨1時許，英國王室宣布利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安祥離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。

不少香港網民同樣度過漫長的夜晚，不但全程觀看BBC新聞直播，又在討論區分享最新消息，直言「唔敢瞓，驚一瞓咗就錯過」，到英國王室正式宣布離世消息時，亦紛紛留言「RIP，一路好走」、「辛苦了，可以上天國與王夫重聚」、「覺得好似有個好close（親近）嘅長輩走咗」、「再見了，事頭婆」。

有多個網民亦貼出印有英女王頭像的硬幣、1975年首次訪港時的紀念幣、訪港新聞片段截圖及親民照片，並分享暗藏懷念英女王訊息的《皇后大道東》歌詞，包括「有個貴族朋友在硬幣背後，青春不變名字叫做皇后，每次買賣隨我到處去奔走，面上没有表情卻匯聚成就」、「這個正義朋友面善又友善，因此批準馬匹一周跑兩天」、「這個漂亮朋友道别亦漂亮，夜夜電視螢幕繼續舊形象」等。

《皇后大道東》由羅大由羅大佑作曲、花比傲編曲、林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱，於1991年發行，歌詞描繪了香港社會面對1997年主權移交的心態。