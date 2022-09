英女王伊利沙伯二世逝世│消息成全球熱搜　這首兒歌竟意外跑出

【英女王/伊利沙伯二世/駕崩】英國王室於英國時間9月8日宣布,英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)離世,享年96歲,王儲查理斯即時繼位。

英女王駕崩消息證實前,英國王室已透露英女王正接受醫學監察,形容醫生擔心其健康狀況,即時引來全球網民關注,「英女王」在Google Trends的搜尋熱度急升,而網民熱搜的關鍵詞,除了「英女王幾多歲」、「生日」、「健康」、「近況」等,有1首英文兒歌上榜,那就是《London Bridge Is Falling Down》。



英國王室證實英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)於當地時間2022年9月8日離世,享年96歲。(資料圖片)

外媒報道,英女王伊利沙伯二世身處蘇格蘭,英國王室多名成員已前往當地,包括英女王的4名子女、孫兒威廉王子(Prince William)等,而本來身在美國的哈里王子(Prince Harry)也飛赴蘇格蘭。另外,據英媒報道,英國廣播公司第一台(BBC One)中斷原有播放節目計劃,改為新聞直播,主播愛德華茲(Huw Edwards)更在播報時穿上黑色西裝外套、戴上黑領帶,引發猜測。

英女王接受醫學監察消息一出,即引來網民關注,「英女王」在Google Trends的搜尋熱度於本港時間9月8日晚上7時起急升。

而網民熱搜、即相關搜尋「人氣竄升」最多的關鍵詞,除了英女王生日、登基、丈夫菲臘親王以及其子女等,竟然還有一搜英文兒歌意外上榜 ── 就是《London Bridge Is Falling Down》。

《London Bridge Is Falling Down》是耳熟能詳的英文兒歌,有多國不同語言版本,廣東話中的《有隻雀仔跌落水》,並是此曲改篇。《London Bridge Is Falling Down 》有傳最早期版本在1014年出現,當時丹麥國王攻打倫敦,英王走難到法國,英國盟友挪威出兵相助,擊敗了丹麥軍隊,但過程中摧毀了倫敦大橋,所以挪威軍隊就編寫了一前軍歌《London Bridge is broken down 》用來諷刺敗北的丹麥軍隊。後來歌曲在英國流傳,亦改變了歌詞成為了童謠,並因大橋長期被損毁,而唱到街知巷聞。