英女王伊利沙伯二世逝世│消息成全球熱搜　這首兒歌竟意外跑出

【英女王／伊利沙伯二世／駕崩】英國王室於英國時間9月8日宣布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。

英女王駕崩消息證實前，英國王室已透露英女王正接受醫學監察，形容醫生擔心其健康狀況，即時引來全球網民關注，「英女王」在Google Trends的搜尋熱度急升，而網民熱搜的關鍵詞，除了「英女王幾多歲」、「生日」、「健康」、「近況」等，有1首英文兒歌上榜，那就是《London Bridge Is Falling Down》。



英國王室證實英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於當地時間2022年9月8日離世，享年96歲。（資料圖片）

外媒報道，英女王伊利沙伯二世身處蘇格蘭，英國王室多名成員已前往當地，包括英女王的4名子女、孫兒威廉王子（Prince William）等，而本來身在美國的哈里王子（Prince Harry）也飛赴蘇格蘭。另外，據英媒報道，英國廣播公司第一台（BBC One）中斷原有播放節目計劃，改為新聞直播，主播愛德華茲（Huw Edwards）更在播報時穿上黑色西裝外套、戴上黑領帶，引發猜測。

英女王接受醫學監察消息一出，即引來網民關注，「英女王」在Google Trends的搜尋熱度於本港時間9月8日晚上7時起急升。

而網民熱搜、即相關搜尋「人氣竄升」最多的關鍵詞，除了英女王生日、登基、丈夫菲臘親王以及其子女等，竟然還有一搜英文兒歌意外上榜 ── 就是《London Bridge Is Falling Down》。

《London Bridge Is Falling Down》是耳熟能詳的英文兒歌，有多國不同語言版本，廣東話中的《有隻雀仔跌落水》，並是此曲改篇。《London Bridge Is Falling Down 》有傳最早期版本在1014年出現，當時丹麥國王攻打倫敦，英王走難到法國，英國盟友挪威出兵相助，擊敗了丹麥軍隊，但過程中摧毀了倫敦大橋，所以挪威軍隊就編寫了一前軍歌《London Bridge is broken down 》用來諷刺敗北的丹麥軍隊。後來歌曲在英國流傳，亦改變了歌詞成為了童謠，並因大橋長期被損毁，而唱到街知巷聞。