英女王逝世｜10張相看訪港親民一面　零距離接觸　曾與張國榮握手

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，享年96歲。英女王生前分別於1975年及1986年訪港，受到熱烈歡迎，她首次來港時到訪中環嘉咸街街市、何文田愛民邨等地方，而到訪黃大仙摩士公園泳池的一幕最令港人印象深刻，網民大讚英女王近距離接觸民眾，十分親民及毫無架子，她更曾與已故歌手張國榮（哥哥）握手。



1975年英女王首次訪港期間，曾到中環嘉咸街街市與檔主交流，十分「貼地」。（Getty Images）

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1975年英女王首次訪港期間，曾到中環嘉咸街街市與檔主交流，十分「貼地」，她到摩士公園泳池時，一大群小孩圍着英女王，她則展露燦爛的笑容與小孩交談。此外，她在前港督麥理浩的陪同下，前往剛落成入伙的何文田愛民邨參觀，當時大批市民擠在鐵欄外一睹英女王風采，她隨後探訪康民樓6樓鄧氏一家，鄧家派出細女向其獻花。1986年英女王第2度訪港時，到紅館觀賞《女皇訪港青年精英大匯演》，成龍、鍾鎮濤、張學友及張國榮等歌手輪流上台獻唱，張國榮有幸以藝人代表身份與英女王握手。

不少香港網民得知英女王逝世後，紛紛於網上悼念，表示「事頭婆RIP」、「女王別了」、「咁長命其實已經好勁」、「心情好難形容」、「一個時代嘅終結，前日仲好地地，今日就走咗」、「人總要離世，一路好走啦」。