執屋驚揭老公用模型盒收埋數萬私己錢　人妻呻：我咁唔值得信任？

各位人妻們，你接不接受到老公有私己錢？有女網民近日於討論區發文表示，執屋時弄跌了老公其中1個模型盒，無意中發現老公竟將私己錢收藏在盒內，她強調並非介意老公有私己錢，而是介意「佢要咁樣收埋啲錢唔想俾我知，唔通我咁唔值得佢信任？」。



有人妻近日於討論區發文表示，執屋時弄跌了老公其中1個模型盒，無意中發現老公竟將私己錢收藏在盒內。（示意圖／資料圖片）

樓主於香港討論區以「發現老公收埋私己錢」為題發文表示，結婚時兩人已有共識，老公每月只需繳交家用，她不會理會老公如何用剩餘月薪，知道老公開了銀行戶口為兒子儲錢及每月存入的金額，而她沒過問老公現時月薪有多少。她發現老公收藏私己錢令她覺得不被信任，「我又唔會叫佢買嘢送畀我」，擔心「萬一有人入屋打劫咁點算？咪會連呢幾萬蚊都冇埋」。

不少網民勸樓主看開點，指出「佢對你好愛你有責任就得，你當佢係小朋友咁，你都可以放啲散銀落去，當佢見到多咗錢，而你又未拆穿佢，我諗佢會好開心同埋更加愛你，隻眼開隻眼閉最好」、「私己錢好小事，唔係包二奶就得」、「又話唔介意，又話佢唔信你，正一口是心非」。也有人批評「香港女人就是這樣討厭，好講好信個老公，實質上乜都要管！」、「兩個人結咗婚，都可以有自己嘅私隱嘅」。

樓主其後回覆網民留言表示，擔心若夫妻間不夠完全坦誠，就會很易有距離，不過她不敢問老公為何收藏私己錢，「驚佢以為我摷佢啲嘢」，而她下月起會重投職場，屆時她會跟從網民建議偷偷放些錢進模型盒。