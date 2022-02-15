發現老公有300萬台幣私己錢　人妻提1誇張要求　遭網民笑爆數口差

「私己錢」總是夫妻之間的敏感話題，就有一位人妻發文抱怨發現老公存股300多萬（台幣，下同），等於每月領15000元利息。



她便要求老公每月給她9000元當作家庭預備金，甚至直言：「不是要求對半分，這樣很過分嗎？」

未料本來的討拍文卻風向大變，網友紛紛批評原PO：「你是為錢嫁給他？」

每月15000 要求分9000 網民笑爆嘴：的確不是要分一半（點圖看看原文及網民反應）▼▼▼

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原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，今天才發現老公存股300多萬，每個月約有15000元利息：「我只要求每月利息給我9000元當額外的家庭預備金，我又沒要求對半分，這樣很過分嗎？」許多網友看了不禁搖頭，感嘆道「每月利息約15000元要求9000元，沒有對半分，是要求超過一半吧」、「過分！看到錢就要分，利息15000要去9000，還説分沒有一半，算術都不會，你是為了錢嫁他的啊？」、「你數學老師在哭了」、「是蠻過份的，9000元分的都比你老公還多，真的很敢講」。

有人就看不下去，留言狠批這位人妻，「奇怪！投資股票就蠻會挑的，怎麼老婆挑到這種的？」、「給你家用不過分，過分的是你！」、「不知道之前，生活不就好好的，怎麼知道後生活費就必須多9000元」。

【同場加映】女網友發現身邊男士全將私己錢藏喺同一處 男網民：畀條生路行下（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】