大學室友好似耳聾！設10個鬧鐘響徹全層都未醒　網友提議實用招數

每人的生活習慣不同，有時難以與同住者共處，有大學生於討論區發文大呻，指室友清晨設10個手機鬧鐘，響超過2小時仍「瞓到成隻死豬」，甚至翌日再買傳統鬧鐘都沒用，更「一嘢踢爛咗」。網民笑指「鬧鐘一向都係嘈醒人哋黎叫醒自己」，提議該名大學生「換鬧鐘聲音，換啲尖叫聲之類」、「買隻電流手錶電到醒」，又笑言「你先係佢個鬧鐘」，要做人肉鬧鐘。



有網民指室友設10個鬧鐘仍未醒，結果叫醒全層宿友。（Unsplash）

有大學生於Dcard討論區以「Roommate 好似耳聾」為題發文，指宿舍室友為了早上8時課堂，設10個手機鬧鐘，由早上6時開始響，結果全層宿友都被叫醒，但自己仍未醒。甚至翌日再試用傳統鬧鐘，結果自己「一嘢踢爛咗，電池都跌埋出嚟」。

網民笑指鬧鐘的用意是叫醒室友。（「Monyaizumi」 Twitter 圖片）

網民笑言，「鬧鐘一向都係嘈醒人哋黎叫醒自己」、「反正佢都唔醒前一晚就熄咗佢個鬧鐘啦」、「你先係佢個鬧鐘」。亦有網民分享自己都有相似經歷，「較幾十個鬧鐘都醒唔到」、「自己都係咁，所以唔住hall」、「真係聽唔到，解釋唔到」。

網民提出建議，「叫佢買Apple Watch係咁震隻手」、「拆左舊電由得佢遲」、「買隻電流手錶電到醒」、「起身打醒佢」、「換鬧鐘聲音，換啲尖叫聲之類」、「放個鬧鐘去佢個頭到」、「建議你直接換rm（室友）好過」。